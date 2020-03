Semaine du cerveau : visitez un laboratoire de recherche sur Alzheimer

La Fondation Vaincre Alzheimer vous propose de visiter le laboratoire du Docteur Kilinc le 18 mars à l’Institut Pasteur de Lille. L’occasion de comprendre où en est la recherche médicale sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Mais aussi de voir comment se passe la recherche dans un laboratoire !

18 mars 2020 – Institut Pasteur de Lille – INSERM

Rencontre avec le Docteur Kilinc et toute son équipe à partir de 14h00

Cette visite est ouverte au grand public et entièrement gratuite.

Lauréat d’une subvention pilote* de la Fondation Vaincre Alzheimer, le Docteur Devrim Kilinc et son équipe vous accueilleront le 18 mars dans leur laboratoire au sein de l’Institut Pasteur de Lille. Ils vous présenteront les résultats de leurs recherches, menées avec le soutien généreux de nos donateurs.

Grâce à Vaincre Alzheimer, le Dr. Kilinc travaille sur le gène Pyk2, récemment caractérisé comme facteur génétique majeur de la maladie d’Alzheimer. Ce gène semble être impliqué dans la dynamique et le maintien des synapses, qui permet la bonne communication entre les neurones. Or, dans la maladie d’Alzheimer, il existe une perte des synapses, qui est lié au déclin cognitif des patients. Le Dr. Kilinc va donc analyser l’impact de Pyk2 sur les synapses par des techniques de microfluidique. Sur ces « laboratoires sur puce », le Dr. Kilinc va faire pousser des neurones, il va reconstituer in vitro des circuits neuronaux pour analyser en détail la transmission entre les neurones.

=> Cette nouvelle approche pourrait conduire à proposer de nouvelles pistes thérapeutiques pour améliorer la transmission neuronale.

« Labtour » : l’événement désormais incontournable de la Fondation Vaincre Alzheimer

« Labtour », ce terme ne vous évoque rien ? Et pourtant, il s’agit désormais de l’événement le plus incontournable organisé par Vaincre Alzheimer. Plusieurs fois par an, la Fondation invite ses donateurs à venir visiter l’un des laboratoires financés grâce à leur générosité. Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Caen … La Fondation sillonne la France entière pour expliquer à ses donateurs comment leurs dons se transforment en actions concrètes. C’est désormais à votre tour de participer ! Vaincre Alzheimer vous donne l’opportunité de mettre un pied dans le monde scientifique et médical à l’occasion de sa visite de laboratoire organisée à Lille le 18 mars au sein du laboratoire du Docteur Kilinc. Vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur les avancées de ses recherches. Vous êtes bien évidemment invités à lui poser toutes vos questions.

Etude du rôle du facteur de risque génétique Pyk2 dans la mauvaise communication entre les neurones.

Ce projet vise à développer un dispositif de coculture microfluidique. Ce dispositif permet d’isoler la synapse, la structure de communication entre deux neurones, et de l’exposer à des molécules toxiques liées à la maladie d’Alzheimer. L’intérêt de ce dispositif permet de voir l’impact de cette toxicité sur les neurones alentours. À l’aide de ce dispositif, Le Dr.Kilinc a testé l’hypothèse selon laquelle l’augmentation des niveaux de Pyk2, un facteur de risque génétique de la maladie d’Alzheimer, protégerait les synapses de la toxicité des peptides amyloïdes, acteurs majeurs du processus pathologique de la maladie. Nos données ont confirmé que l’augmentation des niveaux de Pyk2 dans les neurones est protectrice, suggérant qu’augmenter l’activité de Pyk2 pourrait avoir un intérêt thérapeutique.

*Subvention pilote : Ces subventions permettent de financer les premières recherches de jeunes chercheurs contractuels et contribuent au lancement de leur carrière, à la capitalisation de leur formation et au développement d’idées innovantes.

Liens utiles : https://www.vaincrealzheimer.org / https://www.alzjunior.org