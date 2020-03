Coronavirus : plus de 200 cas confirmés en France

Alors que la France est officiellement au stade 2 de la gestion de l’infection au Coronavirus (COVID-19), 13 nouveaux cas ont été déclarés ce mardi 3 mars 2020 à la mi-journée, portant le total à 204 cas en France

Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que le « stade 2 » est caractérisé par l’apparition de cas secondaires et l’existence de quelques regroupements de cas répartis sur le territoire. Ce sont près de 140 établissements de santé qui ont été mobilisés à cet effet.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a indiqué mardi poursuivre « son action visant à limiter la propagation du virus sur le territoire » et a rappelé les gestes simples pour préserver sa santé et celle de ses proches:

. Se laver les mains très régulièrement

. Tousser ou éternuer dans son coude

. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

. Utiliser des mouchoirs à usage unique.

. Porter un masque quand on est malade

En ce qui concerne les masques de protection, le ministre de la Santé, Olivier Véran a annoncé mardi le déstockage et la répartition dans toutes les pharmacies de France, de dix millions de masques pour les professionnels de santé.

Cette annonce intervient alors que depuis quelques jours les médecins libéraux réclament la distribution d’urgence de masque FF2P contre le coronavirus. Ces derniers estiment en effet que les masques chirurgicaux destinés aux malades ne permettent pas suffisamment de protéger les médecins du risque de contamination.

Une plateforme téléphonique pour s’informer active

Depuis le 1er février, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place une plateforme téléphonique d’information sur le « Nouveau coronavirus ». Toujours accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7 et 24h/24), ce numéro permet d’accéder à des informations et des conseils de préventions sur le COVID-19.

La plateforme ne permet pas d’obtenir des réponses à des questions médicales liées à sa propre situation : en cas de doute, ou de séjour dans une zone où circule le virus et en cas de symptômes évocateurs (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est nécessaire d’appeler le SAMU Centre 15.