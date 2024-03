Quels sont les différents types d’hébergement pour personnes âgées ?

Le terme “maison de retraite” n’est quasiment plus utilisé. Aujourd’hui, différents types types d’hébergement pour personnes âgées s’adressent à des publics différents. Découvrez ce qui change dans toutes ces structures d’accueil pour séniors.

Résidences Autonomie (anciennement Foyers Logements)

Les Résidences Autonomie, anciennement connues sous le nom de Foyers Logements, sont destinées aux personnes âgées autonomes qui souhaitent vivre dans un environnement sécurisé. Ces établissements offrent des logements individuels tout en fournissant des services collectifs, tels que la restauration, le ménage, et des activités sociales. L’objectif est de favoriser l’autonomie tout en préservant la vie sociale des résidents.

EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)

Les EHPAD sont des structures spécialisées conçues pour accueillir les séniors en perte d’autonomie. Leurs résidents nécessitent des soins médicaux et un suivi régulier. Les EHPAD offrent un cadre sécurisé grâce à leurs professionnels de santé : médecins, infirmiers, aides-soignants… Les équipes assurent une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques de chaque résident.

USLD (Unités de Soins de Longue Durée)

Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) font partie des établissements hospitaliers. Ils accueillent des personnes âgées nécessitant une surveillance continue et des soins médicaux plus exigeants. Ces unités sont destinées aux personnes dont l’état de santé requiert une prise en charge médicale spécifique sur une durée prolongée.

Accueil de Jour pour Personnes Âgées

Les Accueils de Jour sont des structures permettant aux personnes âgées de vivre à domicile tout en bénéficiant de soins et d’activités pendant la journée. Ces établissements contribuent au maintien de l’autonomie des seniors et offrent un soutien aux aidants familiaux.

Accueil Temporaire

Les structures d’accueil temporaire sont destinées aux personnes âgées qui ont besoin d’un hébergement de courte durée. Cette option peut être utile lors de convalescences après une hospitalisation ou pour soulager temporairement les proches aidants. Il s’agit généralement d’EHPAD.

Comment choisir ?

Le choix dépend largement des besoins spécifiques de la personne âgée. Si des soins médicaux constants sont nécessaires, l’orientation vers un EHPAD est souvent plus appropriée. En revanche, si l’autonomie est préservée et que la personne souhaite maintenir une vie sociale active, d’autres solutions sont possibles. Pour prendre une décision adaptée à chaque situation, il est essentiel de discuter avec la personne concernée, ainsi qu’avec les membres de la famille et les professionnels de la santé. Visiter plusieurs établissements, poser des questions et prendre le temps d’évaluer les services proposés contribuera à faire le choix le plus approprié pour assurer le bien-être des aînés.