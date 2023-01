Comment entrer et sortir de la baignoire facilement et sans risques ?

Faciliter l’usage de la baignoire pour une personne âgée est primordiale afin que celle-ci reste pratique à utiliser et sans danger de chute ou de glissade. Découvrez l’équipement idéal afin d’adapter une baignoire à l’utilisation des séniors.

Pourquoi adapter la baignoire à la perte d’autonomie ?

Les personnes âgées perdent généralement en force, en équilibre et en dextérité. Certains gestes du quotidien deviennent plus difficiles à réaliser. C’est notamment le cas lorsque l’on souhaite entrer et sortir d’une baignoire. La première difficulté est l’enjambement nécessaire. En effet, le bord de la baignoire reste assez haut. Il demande non seulement une certaine souplesse, mais également une bonne dose d’équilibre. D’autant que les surfaces sont généralement glissantes. Tout est compilé pour maximiser les risques d’accident. C’est pourquoi il est conseillé d’adapter la baignoire dès qu’une personne âgée commence à présenter des risques.

Comment transformer une baignoire pour une personne âgée ?

Pour sécuriser l’entrée et la sortie d’une baignoire par un sénior, il suffit d’ajouter quelques accessoires de salle de bains spécialement conçus dans cet objectif. En fonction de la configuration de la salle de bains, différentes solutions et types de siège de baignoire pour personnes âgées sont possibles.