Seniors : 8 accessoires de salle de bains pour rester autonome

Lorsqu’une personne âgée commence à perdre une certaine dextérité dans ses mouvements, la toilette peut devenir compliquée. Non seulement le risque d’une chute est amplifié, mais le simple fait de laver les différents parties du corps peut s’avérer une succession de gestes difficiles à exécuter. Pour gagner en confort et en autonomie, voici 8 accessoires de salle de bains qui simplifient la vie des seniors et de leurs aidants.



Nous les avons dénichés sur le site de Sedagyl, du groupe Damart. Cette boutique en ligne est experte en produits bien-être pour les seniors. On y trouve une mine de solutions adaptées à un maintien à domicile le plus longtemps possible.