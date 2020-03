6 bons réflexes en cas d’accident de la route

Que faire lorsque l’on est confronté à un accident de la route ? Comment bien évaluer la situation et se rendre utile ? Comment réagir pour éviter de se mettre soi-même en danger ?

Selon une enquête de l’association 40 millions d’automobilistes sur la totalité des automobilistes français, plus de la moitié ont déjà été confrontés à un accident de la route et 1 sur 5 a été amené à porter secours aux victimes.

Face à ces accidents de la route, Lifeaz, créateur d’un défibrillateur connecté conçu pour équiper les entreprises et les domiciles, a développé «Everyday Heroes», une plateforme web et mobile pour apprendre les bons gestes à avoir face à toutes les situations d’urgence (arrêt cardiaque, hémorragie, malaise, traumatisme, etc.) validées par la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Si vous êtes témoin d’un accident de la route et que vous n’êtes pas blessé, voici les bons réflexes à adopter :

Se garer 150 mètres environ après l’accident pour ne pas gêner l’arrivée des secours

Mettre son gilet jaune avant de sortir de son véhicule

Baliser les lieux de l’accident avec un triangle de présignalisation

Se renseigner sur l’état des passagers

Demander aux passagers se plaignant d’une douleur au cou de ne pas bouger

Alerter les pompiers (18) et appliquer leurs consignes

A propos de Lifeaz : L’approche de Lifeazest complète pour amplifier l’impact sociétal et faire en sorte que tout le monde sache et ose intervenir pour sauver une vie : défibrillateur connecté Made In France, services pour s’assurer qu’il fonctionne à tout moment, sensibilisation aux gestes qui sauvent et communication. L’équipe Lifeazest accompagnée et conseillée par un comité scientifique très réputé formé de cardiologues et rythmologues de l’Hôpital Jacques Cartier de Massy, du Dr Cassan, Directeur du centre mondial de référence des 1ers secours de la Croix-Rouge et des Pompiers de Paris. Le MIT a nommé Lifeazdans les 10 innovations les plus prometteuses et innovantes en France en 2017. La start-up a été lauréate du Concours d’Innovation Numérique et a reçu de la part d’Allianz, la RATP, les Arts et Métiers, Cisco et Aviva plusieurs prix récompensant l’innovation et l’impact Lifeaz.