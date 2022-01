Jardin : pourquoi faire analyser son eau ?

Vous vous êtes probablement déjà demandé si l’eau que vous utilisez dans votre jardin est de qualité. Surtout si vous possédez un puits qui sert à alimenter votre potager, voire à remplir votre piscine. Alors, comment un particulier peut-il tester la qualité de l’eau ? À qui s’adresser ? Nous vous éclairons en répondant aux questions les plus fréquentes sur le sujet.

Où faire analyser de l’eau ?

Pour faire tester et analyser de l’eau, adressez-vous à un laboratoire compétent, et donc expert. Le mieux est un laboratoire agroalimentaire spécialisé en analyses microbiologiques des produits agro-alimentaires. D’ailleurs, sachez que ceux-là sont même capables de tester les légumes et les fruits que vous récoltez dans votre potager ou grâce à votre verger. Car il n’y a pas que l’eau de votre puits que vous pouvez faire évaluer. Aviez-vous penser à demander une analyse de vos tomates par exemple ?

Vérifiez que le laboratoire bénéficie de toutes les accréditations appropriées. Cela vous assure que leurs méthodes d’analyse respectent bien celles validées par l’AFNOR . De quoi vous garantir que le laboratoire que vous allez missionner travaille conformément aux dernières normes qualité en vigueur. Parce que, quitte à faire analyser votre eau, autant le faire bien et dans les règles, non ?

Notez que les antennes de la DASS (Direction de l’action sanitaire et sociale) de votre région ou de votre localité sont en mesure de vous fournir une liste des laboratoires agréés pour le contrôle de l’eau.

Pourquoi tester l’eau de son jardin ?

La question se pose surtout lorsque l’on dispose d’un puits, d’un étang ou d’une rivière sur son terrain. Assez logiquement, on s’en sert pour remplir une piscine ou tout simplement pour arroser les plantations. Or, rien ne garantit que cette eau soit de qualité.

En effet, si l’eau du robinet est elle fréquemment contrôlée, celle de vos espaces naturels ne l’est pas. C’est à vous de vous en charger.

Qu’est-ce qui est à craindre dans l’eau du jardin ?

L’eau peut contenir différentes substances, plus ou moins toxiques en fonction de leur taux et/ou de leur nature. On peut citer bien évidement le calcaire et le chlore, mais aussi les nitrates et les pesticides, voire même les hydrocarbures. Une liste exhaustive serait bien trop longue à lire (et ferait peur !) mais vous comprenez l’idée générale.

Il est donc naturel de se demander s’il est sain d’utiliser une eau qui n’a pas été analysée. Prenons deux cas de figure très concrets et qui parlent à tous :