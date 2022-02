Comparateur mutuelle : comment bien choisir ?

Difficile de s’y retrouver lorsque l’on souhaite choisir sa nouvelle mutuelle santé. En effet, bien choisir son assurance santé complémentaire ne signifie pas forcement opter pour les offres tarifaires les plus basses. Les garanties choisies doivent également répondre à vos besoins réels ou à ceux à venir.

Comment bien comparer les offres ?

Un comparateur mutuelle santé vous permet généralement de comparer en ligne les propositions de plusieurs établissements à la fois (courtiers, assureurs, mutuelles). Si la solution est rapide, est-elle pour autant la plus efficace pour trouver rapidement une offre qui correspond à vos besoins ?

Certaines mutuelles, comme la MAAF ont choisi par exemple de ne pas figurer au sein des comparateurs en ligne. En effet, le montant de la cotisation n’est pas le seul critère à prendre en compte. A savoir, quel sera la réalité de vos remboursements ? Le montant de prise en charge est-il fixe, forfaitaire ou encore total ? Les comparateurs sont généralement loin d’être aussi précis.

De plus, les établissements peuvent proposer des garanties et des services dont les libellés peuvent grandement varier. Il devient alors compliqué de comparer les propositions de devis et les niveaux de remboursements, même via un comparateur de mutuelles.

Des conseils pour bien choisir sa mutuelle

En premier lieu, avant de vous lancer, faites le point sur vos besoins et leurs possibles évolutions dans l e temps. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :

La composition de votre foyer

Point essentiel, vous devez déterminer qui bénéficiera de la couverture santé au sein de votre famille. En effet, un couple avec enfants choisira une couverture santé familiale avec des prestations pouvant inclure des niveaux de remboursements élevés en otique ou en orthodontie. Un couple sans enfant à charge optera pour une formule plus adaptée à ses besoins.

Des besoins qui varient selon l’âge

Autre critère d’importance, l’âge. Ce dernier aura une influence considérable sur le montant de vos cotisations. A partir d’un certain âge ou lorsque l’on devient senior, les cotisations de d’une complémentaire santé vont devenir plus élevées. En effet, avec l’âge le risque de certaines pathologies sont plus élevées de m^me que le recours à certains soins de santé.

Quel budget souhaitez-vous y consacrer ?

Ce critère est également primordial. Votre budget, s’il est déterminé par vos revenus, doit également prendre en compte la réalité de vos besoins et du montant de reste à charge que vous acceptez ou non de supporter selon les actes médicaux à réaliser. Le montant de vos cotisations sera variable selon le niveau de prise en charge souhaité.

Quelle est votre situation professionnelle ?

Votre situation professionnelle peut également faire évoluer à la hausse comme à la baisse vos montants de vos cotisations. En effet, le niveau de risque de votre métier peut influencer vos dépenses de santé et certains organismes peuvent répercuter ce risque sur votre contrat.

En conclusion, prenez votre temps pour choisir votre nouvelle mutuelle. Déterminez au mieux vos besoins et selon votre budget, comparez les niveaux de remboursements proposés. Enfin, soyez également attentif aux différents services inclus dans les propositions reçues, ces derniers pouvant faire la différence.