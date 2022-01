Brûleurs de graisses, comment bien les choisir ?

Si vous souhaitez affiner votre silhouette, et donc brûler vos graisses avant l’été, il n’y a pas 36 façons pour vous d’opérer. Il vous faudra avant tout surveiller votre alimentation et vous lancer dans des exercices physiques quotidiens. Afin d’appuyer votre démarche, vous pourrez également décider d’avoir recours aux compléments alimentaires et parmi ces derniers, aux produits appelés “brûleurs de graisses”. Petit tour d’horizon du marché.

Qu’il s’agisse de vitamines, d’extraits de plantes, ou encore d’acides aminés, il existe aujourd’hui une multitude de produits dans le commerce. Pour la plupart, leur mode d’action s’avère des plus simples : ces compléments alimentaires ont pour vocation de contribuer à stimuler votre métabolisme et de favoriser ainsi le déstockage des calories que votre corps emmagasine tout au long de l’année sous forme de graisse et de cellulite. Certains vont même jusqu’à « capturer » vos graisses. Mais n’oubliez pas que ces différents produits ne montreront une certaine efficacité que si leur prise est concomitante avec le suivi d’un régime alimentaire équilibré et la pratique d’une activité physique régulière.

Spiruline, thé vert, ananas ou encore guarana et caféine…

Ces ingrédients figurent parmi les substances aux propriétés brûle graisse les plus reconnues. A savoir, certaines substances auront des effets qui s’inscrivent dans la durée et favoriseront ainsi le déstockage continu des graisses du corps. D’autres ingrédients comme le thé vert auront des effets multiples en permettant de mieux éliminer les toxines tout en contribuant à l’élimination des graisses stockées dans votre organisme. Enfin, certains produits ont été élaborés à partir de plusieurs actifs et combineront ainsi plusieurs vertus.

Évidemment, il est aussi possible de retrouver des composants aux propriétés similaires dans les aliments de tous les jours. Sachez que les céréales ou les prunes, par exemple, contiennent aussi du chrome qui contribue à métaboliser les glucides. De même, certains fruits comme le pamplemousse, le kiwi ou encore le citron ont la réputation d’avoir des propriétés de bruleur de graisse. N’oubliez pas que l’efficacité de ces produits brûle graisse ne se fera sentir que si vous avez une pratique sportive régulière et que vous veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée. Néanmoins la vigilance s’impose. S’ils sont librement distribués en grand surface ou sur internet, certains composants de ces produits peuvent avoir une interaction avec vos traitements médicamenteux et entraîner des risques non négligeables pour votre santé. La consultation de blogs spécialisés, tels que Checkfood, pourront vous aider à mieux comprendre et sélectionner vos produits.

En effet, il vous faudra être particulièrement attentif à la composition de ces différents produits. N’oubliez pas de lire attentivement les étiquettes des produits et surtout n’hésitez à en discuter avec votre médecin avant de vous lancer. Enfin, évitez bien sûr tout surdosage qui pourrait avoir des effets nocifs sur votre santé. Cela étant dit, l’entretien de sa silhouette n’est pas sans effort ! Reste à profiter intelligemment des aides qui vous sont proposées à cet effet.