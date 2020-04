Covid-19 : 76% des Français en télétravail regrettent déjà leurs bureaux

Après moins de deux semaines de confinement, Deskeo, premier opérateur de bureaux flexibles en France, a interrogé plus de 2 736 professionnels au sujet de leurs conditions de télétravail forcé : 76% des Français en télétravail regrettent déjà leurs bureaux. Une enquête qui montre une situation très complexe.

70% des Français sont actuellement en télétravail

32% travaillent plus que d’habitudeen home office

51% ne prennent pas de pause déjeuner tous les jours

Zéro transport : 54% en profitent pour cuisiner et 52% pour dormir plus !

74% n’ont aucun moment dédié à leurs collègues pendant la journée

81% des Français ont peur de perdre leur emploicompte-tenu de la situation actuelle

La grande majorité des Français applique avec rigueur la politique de confinement. Ainsi,moins d’un sondé sur trois (29%) dit continuer à exercer son activité professionnelle sur son lieu de travail habituel. De l’autre côté, 59% des Français déclarent travailler à leur domicile et 11% dans leur résidence secondaire. Parmi ces 70% de télétravailleurs, 89% n’ont pas l’habitude de travailler à distance et découvrent ainsi le home office.

Home-office nation

Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, comment travaillez-vous en ce moment ? Réponses Global Femmes Hommes Sur mon lieu de travail habituel 29% 30% 29% A mon domicile 59% 59% 58% Dans une maison de campagne 11% 10% 12% Autre 1% 1% 1% Aviez-vous déjà fait du télétravail auparavant ? Réponses Global Femmes Hommes Oui, régulièrement 11% 13% 8% Oui, occasionnellement 19% 21% 17% Non 70% 66% 75%

Mal équipés…

Parmi les conseils des professionnels pour s’organiser de manière efficace en télétravail, le fait de disposer d’une pièce dédiée pour s’isoler revient systématiquement. Malheureusement, cette recommandation ne s’applique qu’à une minorité de Français. En effet,plus de 73% des personnes interrogées ne disposent pas d’un espace réservé pour le home office.

Avez-vous une pièce dédiée pour télétravailler ? Réponses Global Femmes Hommes Oui 27% 24% 31% Non 73% 76% 69%

Quel impact sur le temps de travail ?

En ce qui concerne la durée du temps de travail, la moitié des Français a vu la différence depuis le début du confinement. Ainsi, 32% des sondés ont le sentiment de travailler plus longtemps que d’habitude quand 1 Français sur 5 avoue travailler moins longtemps qu’en temps normal. Pour ces derniers, la baisse d’activité générale observée ces derniers jours partout en France est certainement liée à cette baisse de régime.

Travaillez-vous plus ou moins longtemps ? Réponses Global Femmes Hommes Moins longtemps 19% 16% 22% Plus longtemps 32% 31% 34% Pareil 49% 53% 44%

La pause déjeuner passe à l’as

Même s’ils sont à la maison, la moitié des Français (49%)actuellement en télétravail forcé avoue faire l’impasse sur le déjeuner. Dans les faits, 37% des sondés déjeunent de façon occasionnelle et 14% continuent de travailler à l’heure du repas.

Faites-vous une vraie pause déjeuner ? Réponses Global Femmes Hommes Oui, systématiquement 49% 41% 58% Oui, parfois 37% 41% 33% Non 14% 18% 9%

Plus de temps pour… travailler !

Avec l’élimination de leur trajet quotidien, 59% des Français constatent surtout travailler plus.En revanche, 54% des sondés utilisent ce temps gagné pour cuisiner et 52% pour dormir un peu plus. Parallèlement, 38% en profitent pour jouer avec leurs enfants et 33% pour effectuer les tâches ménagères. Le sport (25%) et les loisirs (16%) sont plus difficiles d’accès en cette période de confinement, même si on constate que les hommes sont globalement plus nombreux à s’accorder du temps pour eux.

Comment utilisez-vous votre temps de trajet quotidien économisé ? Classement Réponses Global Femmes Hommes N°1 Travail 59% 62% 56% N°2 Cuisine 54% 57% 51% N°3 Sommeil 52% 49% 55% N°4 Jeu avec les enfants 38% 31% 44% N°5 Tâches ménagères 33% 41% 25% N°6 Sport 25% 21% 28% N°7 Loisirs 16% 12% 19% N°8 Autre 2% 1% 2%

Loin des collègues

Pour conserver un lien social avec leurs collègues, 74% des sondés ne font… pas grand-chose. En effet, si 29% communiquent régulièrement par téléphone, très peu de Français utilisent les moyens technologiques à leur disposition pour partager leurs déjeuners (2%), happy hours (2%) ou leurs pauses café (1%) en vidéoconférence.

Prévoyez-vous des moments dédiés à la socialisation avec vos collègues ? Réponses Global Femmes Hommes Pause café en vidéo conférence 1% 1% 1% Déjeuner en vidéo conférence 2% 2% 2% Happy hour en vidéo conférence 2% 2% 1% Appel téléphoniques 29% 32% 26% Pas vraiment 74% 76% 71% Autre 3% 3% 2%

En manque de bureau

Sans doute que peu de personnes auraient répondu par l’affirmative à cette question en temps normal mais aujourd’hui, plus de 73% des hommes et 79% des femmes avouent regretter leur bureau et leur espace de travail quotidien.

Regrettez-vous votre bureau, votre espace de travail ? Réponses Global Femmes Hommes Oui 76% 79% 73% Non 24% 21% 27%

Double peine

En plus de la crainte d’être touchés par le coronavirus, 79% des hommes et plus de 83% des femmes avouent avoir extrêmement peur de perdre leur emploi compte-tenu de la situation actuelle.

Avez-vous peur de perdre votre emploi compte-tenu de la situation actuelle ? Réponses Global Femmes Hommes Oui 81% 83% 79% Non 19% 17% 21%

*Méthodologie : enquête réalisée pour Deskeo auprès de 2 736 professionnels répartis sur l’ensemble du territoire français, effectuée en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France, selon la méthode des quotas, durant la période du 19 au 24 mars 2020. Profils des personnes interrogées : 21% d’indépendants, 79% de salariés. Nombre de salariés : 24% de 1 à 10, 36% de 10 à 50, 32% de 50 à 200 : 8% plus de 200. Répartition des secteurs d’activités concernés : Assistanat, Administration : 6% / BTP, Chantier, Bureau d’études : 6% / Commerce, Marketing, Vente : 17% / Conseil : 8% / Direction générale, Direction centre de profits : 5% / Informatique, Télécoms : 17% / Restauration, Tourisme, Hôtellerie, Loisirs : 14% / Santé, Social, Service à la personne : 9% / Production, Maintenance : 1% / Environnement, Aménagement : 1% / Distribution, Magasin : 5% / Gestion, Finance, RH, Comptabilité, Audit : 6% / Métallurgie, Mécanique, Aéronautique : 1% / Logistique, Achat, Stock, Transport : 3%, Agri-Agro – Agriculture, Viticulture, Pêche : 1%. Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives.