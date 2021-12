Traitement d’orthodontie invisible : quand et comment ?

Vos dents sont mal alignées et vous avez entendu parlé d’un traitement orthodontique invisible, sans bagues ? L’orthodontie a fait énormément de progrès. Oubliez les appareils dentaires avec des bagues grises. Désormais, il existe des solutions invisibles pour aligner vos dents. Découvrez pour qui et à quel âge est proposé Invisalign.

Comment faire un traitement Invisalign ?

Prenez rendez-vous pour un bilan orthodontique. Attention, tous les orthodontistes ne proposent pas les traitements invisibles. Seuls ceux qui ont suivi une formation spéciale le font. Citons parmi les meilleurs orthodontistes à Paris l’équipe de Bloomsquare Studio par exemple.

Lors de ce bilan, l’orthodontiste réalise un diagnostic complet incluant notamment différentes radios, une empreinte numérique 3D et une observation approfondie de vos dents et de vos mâchoires. A partir de là, il détermine quels sont les traitements orthodontiques les plus adaptés à votre cas et vous les expliquer. Si vous êtes éligible à un traitement invisible, c’est le moment de lui poser toutes vos questions ! A la fin de votre premier rendez-vous, l’orthodontiste vous remet un devis.

A quel âge commencer un traitement orthodontique invisible ?

Les adolescents et les adultes peuvent tout autant avoir recours à un traitement d’orthodontie esthétique et confortable. Plus tôt vous le débutez, mieux vous vous sentez bien dans votre peau.

Pour les ados : un traitement orthodontiste peut être proposé dès adolescence. Débuté avant l’âge de 16 ans, il est même partiellement pris en charge par la sécurité sociale.

Généralement, c’est le dentiste qui préconise un bilan orthodontiste lorsqu’il constate un mauvais alignement des dents ou suspecte un futur problème.

Ce bilan orthodontiste est à réaliser chez un orthodontiste. Bon à savoir : l’assurance maladie ne fait aucune distinction entre les différents types de traitements orthodontiques. Ainsi, elle rembourse la même somme pour des bagues que pour un aligneur, tous deux côtés TO90.

Si vous souffrez de complexes, demandez un avis à votre dentiste et prenez rendez-vous chez un orthodontiste.

Les solutions pour aligner les dents peuvent être débutées à n’importe quel âge, avec les mêmes résultats. Bon à savoir : votre mutuelle santé peut prendre en charge une partie de votre traitement orthodontique même à l’âge adulte. N’oubliez pas de l’interroger.

Concrètement, comment se déroule un traitement par aligneurs ?

Les aligneurs sont probablement la solution la plus discrète et la plus confortable pour corriger l’alignement des dents à n’importe quel âge. Pour bien comprendre, comparons Invisalign avec des bagues traditionnelles :