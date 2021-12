4 questions que vous vous posez sur la myopie

La myopie est une affection oculaire qui se caractérise par une vision claire des objets proches, mais par une difficulté à voir les objets plus éloignés. Dans cet article nous répondons à toutes les questions concernant la myopie.

Quelle est la principale cause de la myopie ?

La myopie est une affection répandue. C’est la cause la plus fréquente de déficience visuelle chez les personnes de moins de 40 ans. La cause exacte de la myopie est inconnue. Certains éléments indiquent que cette affection est au moins partiellement génétique. Si l’un des parents, ou les deux, sont myopes, la probabilité est plus grande que leur enfant soit également atteint de cette maladie. L’incidence croissante de la myopie à l’échelle mondiale suggère également qu’un temps d’écran excessif et un temps limité passé à l’extérieur peuvent également augmenter les risques de développer cette pathologie.

La myopie peut-elle être guérie ?

Actuellement, il n'existe pas de véritable remède contre la myopie. Aucun traitement ne peut empêcher la myopie de se développer ou la vaincre définitivement une fois qu'elle s'est manifestée. Cependant, il existe plusieurs traitements que les ophtalmologistes peuvent utiliser pour ralentir la progression de la myopie ou pour réduire l'erreur de réfraction et aider à la vision de loin. Une des plus récentes est la correction de la myopie par chirurgie oculaire.

La myopie s’aggrave-t-elle avec l’âge ?

Certaines myopies restent relativement stables d’une année sur l’autre, tandis que d’autres s’aggravent avec le temps. Celles qui s’aggravent entrent dans la catégorie des “myopies progressives”. Avec le temps, le globe oculaire peut continuer à s’allonger, ce qui entraîne une aggravation de l’erreur de réfraction à l’origine de la myopie. En général, même les personnes atteintes de myopie progressive verront leur progression ralentir, voire s’arrêter. La myopie progressive est particulièrement fréquente chez les enfants, dont les yeux sont encore en développement. Cette progression ralentit généralement, voire s’arrête, vers l’âge de 20 ans, bien que certains patients voient la progression se poursuivre à l’âge adulte

Est-il possible de traiter la myopie sans chirurgie ?

Il existe en effet plusieurs traitements pour corriger la myopie, et plusieurs autres pour ralentir sa progression. Les lunettes unifocales et les lentilles de contact peuvent toutes deux corriger la myopie en réduisant l’erreur de réfraction et en ramenant le point focal de l’œil sur la rétine. Cependant, si un traitement de gestion de la myopie n’est pas mis en place, la myopie continuera à progresser et à s’aggraver avec le temps. Il est également souvent recommandé de limiter le travail qui implique de concentrer ses yeux sur des écrans d’ordinateur ou d’autres objets proches et d’augmenter le temps passé à l’extérieur.

Nous espérons que cet article vous a plu et vous a permis d’en apprendre plus sur la myopie, ses symptômes et ses traitements !