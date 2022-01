Tourisme dentaire : la Hongrie, 1ère destination européenne

Berceau du tourisme dentaire, chaque année des milliers de Français viennent en Hongrie pour recevoir des soins dentaires. Pourquoi cette destination plutôt qu’une autre ? Pour réaliser quels types de traitement ? Comment trouver une bonne clinique ? Découvrez les réponses sur les soins dentaires made in Hongrie dans cet article.

Tourisme dentaire en Hongrie : de quoi s’agit-il ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il existait une alternative au devis trop onéreux que vous a établi votre dentiste en France ? Et si la solution que vous recherchiez se trouvait du côté de la Hongrie ? Le tourisme dentaire désigne le déplacement d’un patient vers un autre pays pour recevoir des soins dentaires. Et la Hongrie en est la destination n°1 en Europe !

Pourquoi se soigner les dents en Hongrie ?

Les raisons de ce succès relèvent avant tout de l’excellent rapport qualité/prix qu’offre la Hongrie et de sa réputation incontestée dans le domaine du tourisme dentaire, acquise au cours de ces 30 dernières années.

Les tarifs pratiqués par les dentistes en Hongrie sont deux à trois fois moins élevés qu’en France. Cette différence de prix s’explique facilement : le coût de la vie, les salaires, les loyers et charges de structure des cliniques sont beaucoup moins élevés en Hongrie qu’en France. Et cela s’en ressent sur la facture finale qui se voit être divisée par 2 voire par 3.

Néanmoins, tous les soins dentaires ne justifient pas le déplacement en Hongrie. Faire le voyage pour réaliser des soins conservateurs (le détartrage, le traitement des caries et la dévitalisation dentaire) n’en vaut pas le coup financièrement. Contrairement aux implants dentaires et soins prothétiques, qui quant à eux vous permettront de faire de réelles économies.

Vous trouverez ci-dessous un comparatif des prix des principaux actes dentaires, qui vous donneront une idée un peu plus précise des différences tarifaires entre la France et la Hongrie :

On vient de le voir, les économies sur les soins dentaires en Hongrie peuvent atteindre jusqu’à 60%. Mais qu’en est-il de la qualité du travail réalisé ? C’est l’une des questions les plus fréquentes lorsqu’on parle du tourisme dentaire en Hongrie.

Les dentistes hongrois sont dotés d’un savoir-faire comparable aux meilleurs centres de soins européens. En effet, la Hongrie possède de grandes universités en particulier en médecine dentaire, où la formation des futurs dentistes y est tout particulièrement d’un excellent niveau.

De plus, les cabinets et cliniques dentaires hongroises sont bien souvent équipés des dernières technologies dentaires comme la radiographie numérique 3D ou le DSD (Digital Smile Design) qui a pour objectif de simuler sur informatique votre nouveau sourire à partir de photos.

Les dentistes en Hongrie travaillent également avec les plus grandes marques d’implants dentaires qui proposent des garanties importantes et répondent bien évidemment aux normes CE, gage de qualité et de sécurité pour le patient. Parmi les plus fiables, on peut citer Nobel Biocare, Alpha Bio, Straumann et Zimmer.

Vers quelle clinique dentaire se tourner ?

En Hongrie, et plus particulièrement à Budapest, la capitale, les cabinets dentaires ne manquent pas. Choisir la bonne clinique adaptée à ses besoins dentaires peut donc s’avérer fastidieux. Il est donc essentiel d’accorder du temps pour se renseigner un maximum sur l’établissement auquel vous confierez votre traitement.

Pour vous aider dans vos recherches, voici les critères principaux à prendre en considération :

– Diplômes et années d’expérience des dentistes

– Origine et traçabilité des matériaux

– Respect de normes d’hygiène et d’asepsie

– Équipe médicale francophone

– Garanties et suivi post-traitement

– Réputation de la clinique

– Témoignages d’anciens patients

Si vous souhaitez faciliter ces démarches, vous pouvez également faire appel à une agence spécialisée dans le tourisme dentaire. En effet, un tel projet doit être organisé dans les moindres détails et passer par des experts dans ce domaine vous garantit une expérience de soins optimale. En ayant préalablement sélectionné des cliniques fiables, ils s’occupent pour vous de l’obtention de votre devis, vous assistent dans l’organisation de votre séjour et assurent un suivi tout au long de votre parcours de soins.

Partir à Budapest pour ses soins dentaires, c’est aussi l’occasion de découvrir la perle du Danube, d’en profiter pour visiter ses nombreux monuments historiques et de se détendre dans ses incontournables bains thermaux.