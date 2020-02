Prévention partagée : 24e Journée Nationale pour la Prévention du Suicide

Cette année, dans le cadre de la 24e Journée Nationale de la Prévention du Suicide, organisée par l’UNPS (Union nationale de la prévention du suicide) et des associations affiliées dont S.O.S Amitié, l’accent est mis sur la « prévention partagée ». A partir des expériences des bénévoles œuvrant pour la prévention du suicide et des axes de travail retenus dans la Feuille de Route en Santé Mentale élaborée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, cette journée invite à réfléchir aux étapes à mettre en œuvre pour une prévention partagée et efficace. A cette occasion, de multiples rencontres seront tenues partout en France, par les acteurs de la prévention du suicide.

Mercredi 5 février : 24e Journée Nationale pour la Prévention du Suicide

Faire avancer la prévention du suicide

Le suicide est par nature multifactoriel, sa prévention est par conséquent plurielle et pluridisciplinaire. Le message de cette 24e Journée nationale de la prévention du suicide porte sur le travail commun qui doit être réalisé pour prévenir les suicides.

La prévention du suicide est l’affaire de toutes et tous.

Chacun d’entre nous peut être un acteur majeur dans la prévention du suicide, dans une chaîne articulée de santé publique.

Les acteurs les plus proches sont bien sûrs la famille, les amis ou les collègues de travail.

Mais il y a également les pharmaciens et médecins, gardiens de résidence, intervenants à domicile ou en institution, chauffeurs de taxi, postiers et livreurs … le gouvernement, élus locaux et nationaux, organisations, associations…

Créée sous l’égide de la Fondation de France en 2015, la Fondation des Amis de S.O.S Amitié soutient les projets d’aide aux personnes en détresse et des actions liées à la prévention du suicide, conformes aux valeurs inscrites dans la charte éthique de S.O.S Amitié: bénévolat, anonymat, confidentialité, bienveillance et non directivité. S’inscrivant durablement dans le prolongement de cette action, la Fondation des Amis de S.O.S Amitié souhaite contribuer à la mise en œuvre de nouvelles initiatives en matière de prévention de l’acte suicidaire.

SOS Amitié se mobilise partout en France pour la JNPS 2020

Paris – Colloque à l’initiative de l’UNPS « Plaidoyer pour une prévention partagée ». Découvrez le programme de la journée .

Mercredi 5 février à partir de 8h45. Amphithéâtre Laroque – Ministère des Solidarités et de la Santé, 14 avenue Duquesne 75007 Paris.

– Colloque à l’initiative de l’UNPS « Plaidoyer pour une prévention partagée ». Découvrez le programme de la journée . Mercredi 5 février à partir de 8h45. Amphithéâtre Laroque – Ministère des Solidarités et de la Santé, 14 avenue Duquesne 75007 Paris. Montpellier – La Projection du film « Soleil battant » sera suivi d’un débat animé par Jean-Noël Pintard.

Mercredi 5 février à 18h, cinéma Diagonal, 5 rue de Verdun 34000 Montpellier.

– La Projection du film « Soleil battant » sera suivi d’un débat animé par Jean-Noël Pintard. Mercredi 5 février à 18h, cinéma Diagonal, 5 rue de Verdun 34000 Montpellier. Strasbourg – Conférence de Michèle Drida, psychosociologue, sur le thème « Souffrir au travail, comprendre pour réagir ».

Mercredi 5 février à 19h30, église protestante Saint-Pierre-le-Vieux 1 place Saint-Pierre-le-Vieux 67000 Strasbourg.

– Ciné-débat sous le thème de la Souffrance au travail, avec la projection de 3 films qui seront suivis d’un débat avec des professionnels de la santé.

Vendredi 31 janvier, samedi 1er et lundi 3 février à 20h au Cinéma l’Odysée, 3 rue des Francs-Bourgeois 67000 Strasbourg.

– Conférence de Michèle Drida, psychosociologue, sur le thème « Souffrir au travail, comprendre pour réagir ». Mercredi 5 février à 19h30, église protestante Saint-Pierre-le-Vieux 1 place Saint-Pierre-le-Vieux 67000 Strasbourg. – Ciné-débat sous le thème de la Souffrance au travail, avec la projection de 3 films qui seront suivis d’un débat avec des professionnels de la santé. Vendredi 31 janvier, samedi 1er et lundi 3 février à 20h au Cinéma l’Odysée, 3 rue des Francs-Bourgeois 67000 Strasbourg. Nancy – Une occasion des 50 ans d’écoute de l’antenne S.O.S Amitié Nancy, l’association propose d’assister à la pièce de théâtre « Au fil de la vie » et à une conférence sur le thème « L’Empathie menacée par les réseaux numériques », en présence du psychanalyste et psychanalyste Serge Tisseron.

– Une occasion des 50 ans d’écoute de l’antenne S.O.S Amitié Nancy, l’association propose d’assister à la pièce de théâtre « Au fil de la vie » et à une conférence sur le thème « L’Empathie menacée par les réseaux numériques », en présence du psychanalyste et psychanalyste Serge Tisseron. Saint-Etienne – S.O.S Amitié Saint-Etienne participera et tiendra un stand au colloque organisé par Loire Prévention Suicide, sur le thème « Mourir du travail » .

Jeudi 6 février, de 9h à 17h, école Emlyon Business School.

– S.O.S Amitié Saint-Etienne participera et tiendra un stand au colloque organisé par Loire Prévention Suicide, sur le thème « Mourir du travail » . Jeudi 6 février, de 9h à 17h, école Emlyon Business School. Le Mans – L’antenne fait partie d’un collectif d’associations qui forment l’EMPS (Equipe Mobile de Prévention du Suicide en Sarthe). L’association organise une conférence-débat au sein de la Coopérative Hospitalière de Médecins sur le thème de la prévention du suicide.

Mercredi 5 février, de 18h à 20h.

– L’antenne fait partie d’un collectif d’associations qui forment l’EMPS (Equipe Mobile de Prévention du Suicide en Sarthe). L’association organise une conférence-débat au sein de la Coopérative Hospitalière de Médecins sur le thème de la prévention du suicide. Mercredi 5 février, de 18h à 20h. Le Havre – En partenariat avec le cinéma Sirius, les associations SOS Suicide Phénix, Vivre son Deuil et S.O.S Amitié organisent un ciné-débat autour du film « Soleil battant ». Cette soirée sera animée par Jean-Christophe Debauge (Président de S.O.S Amitié Le Havre), Danièle Fastamma (SOS Suicide Phénix) Michel Adam (Vivre son Deuil) et un psychologue.

Jeudi 6 février à 20h45, 5 rue du Guesclin, 76600 Le Havre

A propos de S.O.S Amitié : S.O.S Amitié est une association d’aide par l’écoute, labellisée par le ministère de la Santé (PADS) et reconnue d’utilité publique depuis 1967. Son objectif premier, mais non exclusif, est la prévention du suicide. S.O.S Amitié répond à près de 2 000 appels par jour. Cette écoute anonyme et confidentielle des personnes en souffrance est assurée 24h / 24 et 7j / 7.

L’association a mis en place un numéro d’appel commun: 09 72 39 40 50.

La Fédération S.O.S Amitié réunit 44 associations régionales, regroupant 1 700 bénévoles répartis en 55 postes d’écoute multimédia (téléphone, messagerie et chat). Cette année, l’association S.O.S Amitié fête ses 60 ans d’écoute.