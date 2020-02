« Questions de Famille », le service en ligne du département des Hauts-de-Seine, aborde un nouveau sujet sur le numérique : comment lutter contre les fractures et accompagner les proches dans les usages digitaux. Sur la plateforme des Hauts-de-Seine, des experts répondent en vidéo à des questions directement liée à l’insertion sociale :

Qu’est-ce que l’inclusion numérique ? Pourquoi sommes-nous tous concernés ? Quels en sont les enjeux ?

Quelles sont les conséquences des fractures numériques ?

Comment allier numérique et éducation ?

Quelles sont les bonnes postures ? Comment aider les proches ? Qui peut aider ?

Une infographie et plusieurs vidéos thématiques d’entretien avec Jean-François Marchandise, cofondateur de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), et Pascal Plantard, anthropologue des usages numériques, abordent les enjeux de l’inclusion numérique.

Enfin, un reportage – réalisé au Pôle social de Châtillon où les services départementaux sont au contact direct des citoyens – met en lumière les demandes récurrentes du public, les difficultés rencontrées, et les démarches mises en place vers l’inclusion.

Le numéro de « Questions de famille » est accessible sur le site internet du département des Hauts-de-Seine : www.hauts-de-seine.fr/fracturenumerique

Le Département des Hauts-de-Seine fait appel à la Youtubeuse Studio Danielle

Consacré à l’inclusion numérique, ce numéro est accompagné de deux vidéos mettant en scène la célèbre Youtubeuse Studio Danielle aux 980 000 abonnés . Par ce média prescripteur, le Département des Hauts-de-Seine souhaite toucher les internautes qui peuvent avoir dans leur entourage des personnes éloignées des usages du numérique, et les diriger vers son site internet où ils pourront approfondir les différentes facettes des fractures numériques et la corrélation entre inclusion numérique et insertion sociale.

Les experts

Jean-François Marchandise est cofondateur de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), directeur de la recherche et de la prospective et délégué général. Impliqué depuis 1982 dans l’innovation numérique, il s’intéresse plus particulièrement aux questions de maîtrise collective et d’appropriation. Il est également enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de la Création Industrielle, à l’université Toulouse Le Mirail, à l’Université Rennes II, à Telecom ParisTech, et chercheur associé à l’Institut Telecom.

Pascal Plantard est Professeur des Universités en Sciences de l’éducation (université Rennes II), chercheur au CREAD (Institut de formation d’Architecture Intérieure et Design Global). Il est spécialiste des questions de fractures numériques et d’e-inclusion. Il développe une approche anthropologique des usages des Technologies de l’Information et de la Communication, particulièrement dans les champs de l’éducation, de la formation et de l’exclusion/insertion.

Louisianne Kouassi est Cheffe de projets inclusion numérique au Pôle Solidarités du Département des Hauts-de-Seine.

Plus d’informations sur Hauts-de-seine.fr, rubrique solidarités