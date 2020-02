Passage piéton : récit d’une détox numérique par la marche

Comment j’ai échappé à l’hyperconnexion par la marche. Alors que les réseaux sociaux et Internet occupent une place croissante dans nos vies, au point d’être parfois perçus comme aliénants, le livre Passage Piéton montre qu’il est possible – et salvateur – de prendre la tangente et de se déconnecter. Une vraie détox numérique !

Dans ce court et captivant récit, Laurence Bril nous raconte comment – après s’être longtemps noyée dans le grand bain numérique – elle a opéré sa transition digitale en troquant son smartphone contre une paire de baskets. La marche à pied pour une détox numérique !

Au fil des pages et des kilomètres de Passage Piéton, de balades littorales en trails alpins, l’air pur se substitue aux pixels, l’esprit se libère et un souffle nouveau apparaît. Avec la possibilité d’envisager, au bout du chemin, une autre relation au numérique, apaisée et maîtrisée…

Les points forts du livre « Passage Piéton »

Une expérience de déconnexion très actuelle : l’impact des nouvelles technologies sur notre quotidien est de plus en plus remis en question et les initiatives en faveur d’un autre rapport au numérique se multiplient.

Un très bel hommage à la marche comme pratique propice à l’observation, l’exploration et l’introspection.

Le choix du récit autobiographique, qui facilite l’identification et invite chacun à suivre les pas de Laurence Bril.

L’auteure : journaliste spécialisée dans les usages numériques, Laurence Bril a participé à la création de trois sites Internet consacrés aux impacts des univers connectés sur les familles et les (hyper)liens intergénérationnels : Parents 3.0, Ados 3.0 et Seniors 3.0. Elle a également écrit trois guides pédagogiques sur le sujet.