Pourquoi et quand porter une orthèse de genou ?

Pourquoi les attelles du genou envahissent les rues ? Revenons sur l’utilité et les avantages des genouillères afin de déterminer quelles sont les meilleures orthèses du genou pour les coureurs.

Vocabulaire et définition

Vous voyez probablement de plus en plus d’orthèses du genou dans la rue, notamment lorsque vous voyez passer des adeptes du running. Est-ce que tout le monde souffrirait de lésions ligamentaires ou d’arthrose du genou ? Évidement que non. Toutefois, ce dispositif médical peut s’avérer utile dans plusieurs situations.

Pour mieux comprendre, définissons déjà le vocabulaire. Quelle est la différence entre orthèse, attelle et genouillère ? Aucune. L’orthèse du genou est le nom technique du dispositif médical orthopédique qui est plus communément appelé “attelle du genou”, voire “genouillère”. Son objectif est de maintenir les ligaments du genou pour soulager les tensions exercées autour des ligaments.

A quoi sert une attelle du genou ?

L’orthèse du genou permet de garder la rotule dans son bon alignement et de soulager les ligaments. Elle peut être préconisée dans l’accompagnement et le traitement de plusieurs cas :

Après une intervention pour rupture des ligaments croisés

A la suite d’une entorse du genou



En cas de douleurs liées à l’arthrose afin de limiter les pressions localisées aux genoux

Pour prévenir et soulager les articulations lors d’activités intenses qui multiplient les chocs sur l’articulation comme le rugby, le foot, la course à pied ou encore une activité professionnelle telle que la pose de carrelage

…

Comme choisir sa genouillère pour le running ?

Regardez en premier lieu la conception de la genouillère : une orthèse de qualité doit être conçue sans coutures pour ne créer aucune friction ou irritation et dans un textile respirant pour laisser la transpiration s’évacuer naturellement.

Les autres critères sont beaucoup plus techniques, notamment le niveau de maintien. Tout dépendent de chaque type de course et de coureur. Bonne nouvelle, les experts du secteur expliquent assez bien les choses et de façon très simple. Par exemple, Ultimate Knees répond à la question “Avez-vous vraiment besoin d’une genouillère pour courir ?“. De plus, le site propose un large choix d’attelles du genou en expliquant bien les spécificités de chaque modèle. Leur rubriquage par sport permet d’identifier très clairement les genouillères pour courir pour bien choisir entre des attelles de prévention des blessures du genou du coureur, des attelles en cas de douleur répétées aux genoux, etc. Là, vous devriez trouver la meilleure orthèse de genou qui vous correspond.

Quels sont les avantages pour un coureur de porter des attelles aux genoux ?

Si vous êtes de celles et ceux qui font des exercices de musculation pour les jambes et le genou, vous avez déjà probablement souffert des genoux. Il faut dire qu’on les sollicite beaucoup, et parfois même beaucoup trop… Les attelles pour les genoux permettent de soulager les douleurs, et aussi, elles peuvent être portées en prévention de douleur, ecchymoses et enflures au niveau des genoux.