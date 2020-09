Mal de dos : les lombalgies de la grossesse

Quand on souffre d’un « mal de dos », il s’agit le plus souvent d’une lombalgie commune. La lombalgie commune correspond à des douleurs lombaires sans rapport avec une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou infectieuse. Ce type de douleur est mécanique et est le résultat de lésions sur les facettes articulaires, les disques, les ligaments ou les muscles de la colonne.

Jusqu’à 50 % des femmes enceintes souffriraient de douleurs lombaires (1).

10 à 20% des femmes ayant des lombalgies chroniques rapportent que ces dernières ont commencé à la suite de lombalgies durant la grossesse, c’est pourquoi il est important de les prendre en charge pendant la grossesse.

Les lombalgies liées à la grossesse peuvent apparaître dès le premier trimestre et perdurer jusqu’à plusieurs mois en post-partum.

Leur fréquence augmente au deuxième trimestre et elle s’accentue au troisième trimestre et dans le post-partum.

Pourquoi la grossesse favorise-t-elle le mal de dos ?

La prise de poids et l’augmentation de la poitrine amplifient les contraintes mécaniques sur les articulations et l’inconfort de la femme enceinte.

Intervient également l’hyperlaxité ligamentaire liée à la rétention d’eau et aux modifications hormonales.

De plus, au cours de la grossesse, le développement de l’utérus, le poids du bébé et le relâchement de la ceinture abdominale déplacent le centre de gravité vers l’avant provoquant ainsi une antéversion du bassin.

Ce déséquilibre corporel entraîne une accentuation de la cambrure lombaire naturelle : c’est l’hyperlordose de la femme enceinte. Toutes ces modifications de la statique pelvienne favorisent les douleurs lombaires par souffrance des articulations postérieures des vertèbres.

Le rachis lombaire : qu’est-ce que c’est ?

Le rachis lombaire est constitué de 5 vertèbres superposées et vides en leur centre, dans lesquelles passe la moelle épinière, qui est constituée d’un faisceau de fibres nerveuses.

Entre chaque vertèbre se trouve un disque intervertébral qui permet aux vertèbres d’être mobiles tout en évitant qu’elles ne frottent les unes contre les autres. Il amortit les chocs et vibrations.

L’ensemble est entouré de muscles, tendons et ligaments dont le rôle est d’assurer stabilité et mobilité.

Comment soulager la douleur ?

Différentes méthodes existent, consultez votre médecin :

Les antalgiques : seules quelques molécules sont permises pendant la grossesse, la plupart des thérapeutiques utilisées dans le traitement des lombalgies sont contre-indiquées du fait de leurs effets sur le fœtus.

La kinésithérapie : les massages antalgiques et des exercices posturaux sont possibles pendant la grossesse mais la rééducation est limitée, gênée par la perte de la sangle abdominale

et l’hyperlaxité ligamentaire.

et l’hyperlaxité ligamentaire. Les manipulations ostéopathiques, la physiothérapie effectuées par un professionnel de santé.

L’acupuncture.

Le port d’une ceinture de maintien lombaire de grossesse est utile pour soulager la douleur lors de la crise et en prévention de douleurs récidivantes, elle réduit l’impact fonctionnel des

symptômes.

est utile pour soulager la douleur lors de la crise et en prévention de douleurs récidivantes, elle réduit l’impact fonctionnel des symptômes. Le repos pendant les phases aigües.

Une activité physique adaptée à la femme enceinte peut prévenir les douleurs lombo-pelviennes liées à la grossesse.

Ceinture lombaire : profitez pleinement de votre grossesse

Le laboratoire Cooper optimise encore sa ceinture de soutien lombaire Maternité Salva. Elle est appréciée pour sa double action contre la douleur (soutien lombaire et diminution de l’hyperlordose) ainsi que son voile abdominal non compressif. Elle présente maintenant un système de mise en place facilité grâce à une sangle élastique qui maintient la partie avant de la ceinture pendant la mise en place.

La ceinture lombaire maternité Salva est indiquée dans les lombalgies de la grossesse et du post-partum, et/ ou les douleurs de la ceinture pelvienne liées à la grossesse. Elle assure à la fois le tuteurage anatomique du rachis et la correction physiologique de la bascule du bassin, sans appui sur le ventre. La cambrure de la colonne vertébrale est ainsi limitée pour un soulagement plus efficace de la douleur. Grâce au voile abdominal non compressif, elle reste en place et est confortable tant debout qu’en position assise.

Ce nouveau modèle est muni d’une sangle élastique maintenant la partie avant de la ceinture pendant l’appareillage ce qui permet ainsi une mise en place facilitée de la ceinture maternité Salva. Le double passe-doigts et les repères visuels offrent en outre une bonne prise en main.

La ceinture maternité Salva est réalisée dans un tissu aéré à base de microfibre. Elle peut se porter à même la peau.

Disponible en pharmacie depuis le 1er septembre 2020.

Présentation de la ceinture maternité Salva en vidéo :

Sources : dossier de presse Cooper (1) Borg-Stein J et al. Musculoskeletal aspects of pregnancy. American Journal of Physical Medicine Rehabilitation, 2005, Vol 84 (3), p 180-192.