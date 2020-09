Eau de baignade : comment détecter précocement des proliférations de cyanobactéries toxinogènes ?

Face à la recrudescence des événements de proliférations de cyanobactéries dangereuses et à leurs impacts critiques en termes de santé publique et d’économie locale, la start-up Microbia Environnement propose un dispositif de caractérisation, de mesure et d’alerte permettant d’anticiper les risques dans les eaux de baignades et de loisirs. Basé sur l’utilisation de biocapteurs génétiques innovants, ce service personnalisé et clé en main offre une « météo de la qualité de l’eau » pour une gestion optimisée du risque sanitaire et économique.

Un été 2020 marqué par les proliférations de cyanobactéries toxiques dans les eaux de loisirs

Effets collatéraux du changement climatique avec des épisodes de canicules de plus en plus longs et fréquents, et des évolutions de l’écosystème du fait de l’activité humaine, aucune région n’est aujourd’hui épargnée par les proliférations de cyanobactéries dans les eaux de surface, rivières calmes ou plans d’eau. L’une des problématiques essentielles de ce phytoplancton est sa capacité à produire des toxines pouvant avoir des répercussions majeures sur la santé humaine en cas de contact ou d’ingestion (diarrhées, vomissement, démangeaisons, troubles respiratoires et neurologiques…), et des effets mortels sur certains mammifères : des décès de chiens ayant barboté dans des eaux à forte concentration de cyanobactéries sont régulièrement rapportés en différents lieux.

Conséquences : de plus en plus de points d’eau sont désormais interdits à la baignade et à la pêche en période estivale, et les activités nautiques et de loisir aquatique en sont cruellement impactées.

Un enjeu de santé publique aux impacts économiques et sociaux

Du fait de la multiplicité des espèces de cyanobactéries – toutes ne sont pas toxiques – et des délais d’analyses – compris en 3 et 10 jours -, les outils disponibles pour la gestion du risque sanitaire ne permettaient pas totalement jusque-là de prendre en temps réel les dispositions les plus appropriées. Or, anticiper une contamination peut éviter de graves problèmes sanitaires et procède d’une démarche responsable devenue incontournable.

Parallèlement, le maintien du principe de précaution dans l’attente de résultats d’analyses probants conduit à des durées de fermeture de sites parfois injustifiées, impactant les activités économiques et touristique.

La météo de la qualité de l’eau pour une gestion optimisée du risque sanitaire

Afin de permettre aux gestionnaires de plans d’eau et sites aquatiques d’anticiper le plus précocement possible une prolifération toxique et de pouvoir suivre en temps réels son évolution pour ajuster au mieux sa stratégie, Microbia Environnement propose aujourd’hui un service de météo de la qualité microbiologique de l’eau. Après qualification du point de prélèvement optimal du milieu à surveiller et des cyanobactéries problématiques, la prestation consiste en une analyse bi-hebdomadaire au moyen de biocapteurs génétiques brevetés. Les résultats, obtenus en 3 heures seulement, sont ainsi restitués le jour même de la réception de l’échantillon, et permettent d’indiquer la tendance d’activité des genres et espèces les plus problématiques pour appréhender l’évolution de la situation. Autant d’éléments déterminants d’aide à la décision pour gérer la ressource en eaux et sécuriser les activités qui en dépendent.

Plus d’info sur www.microbia-environnement.com

A propos de Microbia Environnement

Engagée depuis 2013 dans le développement de solutions de diagnostic rapide des proliférations de micro-organismes toxiques en milieu marin, l’équipe d’expertes de Microbia Environnement s’est donnée pour mission de mettre sur le marché des biocapteurs génétiques innovants et simples pour aider les gestionnaires de sites aquatiques et les acteurs économiques concernés à anticiper les risques sanitaires liés aux micro-algues et cyanobactéries.

Forte de plusieurs expérimentations probantes de ses technologies brevetées pour la prévention des risques micro-algues sur sites conchylicoles, l’entreprise est aujourd’hui en capacité de répondre aux problématiques de prolifération des cyanobactéries en eaux douces, avec des prestations clefs en main de surveillance et d’anticipation, et de nouveaux outils de prélèvement et d’analyse appropriés, pour le compte de collectivités, instituts et gestionnaires privés.

Primée à de nombreuses reprises pour son savoir-faire innovant, Microbia Environnement est parallèlement impliquée dans différents projets porteurs de R&D européens.