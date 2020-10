La Boîte nature, la nouvelle box pour les familles en quête de nature

De plus en plus urbains et connectés, les enfants ont aujourd’hui peu de liens avec la nature. Et pourtant, ils sont les citoyens du monde de demain, menacé par le réchauffement climatique. C’est pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux que Valérie Fleury Wüthrich a créé La Boîte nature, une box mensuelle à imprimer qui propose aux petits et aux grands de vivre des aventures en pleine nature.

Un concept simple et écologique

La Boîte nature propose aux enfants et à leurs parents de partir en voyage à la découverte de la nature, au fil des saisons. Le principe est simple : Les abonnés reçoivent par email 4 dossiers par mois (4 premiers lundis du mois), qui abordent un thème de la nature. « J’ai fait le choix de la box numérique pour pouvoir toucher davantage de personnes, mais aussi pour limiter son empreinte carbone », explique Valérie Fleury Wüthrich. La box n’encombre pas la maison de nouveaux objets : la nature est la principale source des activités.

Ensuite, petits et grands vivent une véritable aventure en famille par le biais d’activités clés en main, diversifiées, concrètes et accessibles. Chacun y trouvera son compte, les enfants de cinq ans comme les ados, les parents comme les grands-parents, et les nounous comme les institutrices et instituteurs.

Une box pleine de surprises et de découvertes

Chaque mois, La Boîte nature aborde une thématique différente et est illustrée par un illustrateur de talent, qui invite les enfants dans son univers. Elle propose 7 découvertes :

3 mini-documentaires sur la thématique du mois (les plantes sauvages, les petites bêtes du jardin, les arbres, etc.),

2 histoires illustrées par l’invité•e du mois,

1 défi qui invite les lecteurs à faire un pas vers la nature par une action concrète,

1 surprise pour les enfants. Cette surprise prend la forme d’un jeu classique revisité à la mode « nature » : labyrinthe, cherche et trouve, coloriage, etc.

La box contient également 4 tutoriels :

1 balade animée, pour vivre une expérience de découverte en promenade,

1 jeu pour rencontrer la nature de manière ludique et coopérative, et

2 ateliers qui permettent d’expérimenter et de vivre la nature en la « bidouillant » ou en la goûtant, grâce à des recettes ou à la fabrication d’objets.

Enfin, La Boîte nature invite deux acteurs de terrain qui font profiter les lecteurs de leur expérience.

Avec « Promenons-nous dans les bois », une animatrice de groupe de jeu en forêt livre son coup de cœur du mois, qui peut être un conseil, une recette, ou une expérience.

Le « Rendez-vous » livre quant à lui les secrets de la nature à découvrir le mois suivant, ainsi qu’une bibliographie sur la thématique du mois pour celles et ceux qui veulent aller plus loin.

Une box pour se rapprocher de la nature et passer des moments complices en famille

Partir à l’aventure est enrichissant, et permet de tisser des liens avec la nature : c’est un excellent moyen pour les parents de donner à leurs enfants le goût de découvrir, d’observer et d’aimer la nature.

Outre son intérêt pédagogique, la box offre aux familles de passer de beaux moments de complicité, sans passer des heures sur internet à chercher des tutoriels. Elle constitue ainsi un joli cadeau de Noël ou d’anniversaire, non matériel, ludique et utile.

La Boîte nature sème de nouvelles graines

Avec La Boîte nature, Valérie ambitionne de toucher de nombreux enfants, parents et instituteurs. Elle souhaite continuer à inviter des illustrateurs professionnels pour mieux les faire connaitre, et explorer différents univers.

Elle a également pour projet de décliner la Boîte nature en Boîte jardin, qui permettrait d’explorer le jardin autrement qu’en plantant, de manière ludique et concrète, avec des activités autour de la vie du jardin, de ses habitants et de son fonctionnement, ainsi que des jeux, tutoriels, recettes et astuces.

La créatrice de la box aimerait également éditer des livres et des jeux de société sur la nature, et lancer des coffrets avec des thématiques (spécial été, spécial forêt…).

À propos de Valérie Fleury Wüthrich, créatrice de La boîte nature

Valérie Fleury Wüthrich est née et a grandi à Moutier, en Suisse. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme éducatrice de l’enfance. En 2007, elle s’est lancée dans un formidable périple : elle a rejoint Cap Finisterre à pied depuis Moutier, soit 2500 kilomètres et quatre mois de marche. Cette expérience, ponctuée de diverses rencontres, lui a permis de préciser ses envies professionnelles. En 2010, elle s’installe dans les Cévennes et passe un brevet d’état d’animatrice nature en randonnée. L’année suivante, elle revient en Suisse, où elle crée le projet Valgabonde.