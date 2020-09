Douleurs et patch chauffant : ça fait chaud au corps !

Comment marche un patch chauffant ? Prenons l’exemple du patch chauffant Articulations & Muscles PHYTOSUN arôms. Grâce aux bienfaits de la chaleur, il soulage les douleurs dues aux tensions articulaires associées aux courbatures, torticolis, mal de dos…

1. Au contact de l’air, sa formule à base de charbon actif végétal, poudre de fer et sel, trois ingrédients naturels thermoactifs, libère progressivement une chaleur agréable qui génère un soulagement durable (jusqu’à 8 heures).

2. L’action chauffante participe à une meilleure récupération et régénération des cellules. Elle favorise aussi une meilleure circulation sanguine et augmente l’apport en oxygène et en nutriments essentiels aux tissus musculaires, favorisant ainsi l’élimination des déchets organiques et toxines.

3. Environ 30 minutes après application, la température atteinte du patch est optimale, apaisant ainsi la douleur.

Testé sous contrôle dermatologique, ce patch au format pratique (13×10 cm) s’adapte parfaitement aux zones douloureuses (dos, nuque, coudes, chevilles, genoux…) et suit les mouvements en toutes circonstances.

PHYTOSUN arôms

Boîte de 3 patchs chauffant format 13x10cm

Prix public indicatif : 10€25

Disponible en pharmacie et parapharmacie.