Diabète de type 1 : comment le gérer au mieux ?

Le diabète de type 1 est une maladie du pancréas qui empêche l’organisme de produire suffisamment d’insuline, l’hormone de régulation du taux de glucose sanguin. Cette affection nécessite un traitement par injection d’insuline, comme les autres formes de diabète. Il s’agit d’un suivi rigoureux, mais cela ne doit pas empêcher de vivre. Suivez nos conseils pour mieux gérer votre diabète de type 1 !

L’importance du suivi médical dans la gestion du diabète

Lorsqu’on vous diagnostique un diabète de type 1, vous devez commencer à consulter régulièrement un médecin ou un spécialiste pour gérer la maladie. Autrement dit, vous devez vous faire suivre. Vous devez consulter un expert dans le domaine. Celui-ci pourra vous accompagner de diverses manières pour éviter toute aggravation du mal. Avec un expert de la relation aux patients, comme Patientys by Webhelp, vous avez la possibilité d’avoir :

une action d’accompagnement,

un programme d’apprentissage,

un service de portage de médicaments,

un accompagnement des études cliniques et un suivi en ATU (autorisation temporaire d’utilisation).

Si vous avez un diabète de type 1, rapprochez-vous de votre médecin pour avoir un planning de suivi rigoureux. Ces différentes actions d’accompagnement vous donnent l’opportunité d’avoir des conseils réguliers pour avoir une alimentation équilibrée, et un suivi adapté pour mieux gérer votre diabète en toute sécurité.

Une alimentation équilibrée

Si vous avez un diabète de type 1, vous devez surveiller votre alimentation. Pour cela, il faut simplement établir des règles d’alimentation équilibrée. Il est recommandé un apport en fibres plus élevé. Les fibres sont présentes dans les céréales, les fruits riches en pectine, les légumineuses… Elles sont très utiles pour faire baisser le taux de sucre dans votre sang.

Prenez aussi des protéines parce qu’elles peuvent vous aider dans la gestion de cette maladie. Il est important que vos menus en contiennent suffisamment au quotidien. Et n’oubliez pas les fruits et légumes ! Les fruits recommandés sont l’abricot, la fraise, le kiwi, l’orange, la papaye, la pastèque… Manger 2 à 3 fruits par jour est un excellent moyen pour combler une partie des besoins nutritionnels. Les fruits sont une bonne source de vitamines, de minéraux et de fibres. Ils peuvent aider à contrôler la glycémie du diabète de type 1.

Un traitement adapté au diabète de type 1

Les patients atteints du diabète de type 1 doivent suivre une insulinothérapie. Il existe plusieurs options pour vous faciliter la tâche. L’une de ces options est la pompe à insuline. Les pompes à insuline délivrent une dose régulière d’insuline tout au long de la journée et de la nuit. Cela permet de maintenir la stabilité de votre glycémie et de réduire les risques de complications.

Une autre possibilité pour traiter le diabète de type 1 est l’utilisation d’un stylo à insuline. Il s’agit d’un dispositif qui ressemble, comme son nom l’indique, à un grand stylo. Les stylos à insuline peuvent être préremplis pour un usage unique. Vous pouvez aussi utiliser des stylos rechargeables avec des cartouches d’insuline.

Si vous êtes intéressé par l’une de ces solutions, discutez-en avec votre médecin traitant.

Pratiquez une activité physique régulière

Une activité physique régulière est importante pour votre santé et votre bien-être en général, quel que soit le type de diabète dont vous souffrez. L’exercice physique peut vous aider à stabiliser le diabète de type 1 et à gérer votre poids. Cela peut également réduire le stress ainsi que les risques de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Cependant, vous devez faire l’injection d’insuline avant de commencer une activité physique. Planifiez par exemple 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée. Il peut s’agir d’une marche rapide ou de la tonte d’une pelouse. Vous pouvez également fractionner votre activité en périodes plus courtes de 10 minutes tout au long de la journée.