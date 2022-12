Où peut-on trouver de la vitamine D ?

La vitamine D est très importante pour la santé. Elle aide le corps à absorber les minéraux et à maintenir une bonne santé osseuse. De plus, il est indéniable qu’il s’agit d’un élément indispensable à la prévention des maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, la dépression, l’ostéoporose, l’arthrite, les troubles du sommeil et le syndrome prémenstruel. Si quelque chose doit alors manquer à votre organisme, ce n’est pas cette vitamine. Toutefois, comment l’obtenir ?

La vitamine D dans les compléments alimentaires

Les compléments alimentaires sont l’une des principales sources de vitamine D aujourd’hui. Ils sont faciles à trouver et permettent donc d’éviter plus aisément les soucis de carences. Ce sont des produits généralement biologiques qui vous aident à assurer votre équilibre en vitamine D sans risque. De plus, ce type de vitamine est beaucoup plus facilement assimilable sous forme de supplément alimentaire.

Comme vous pourrez le constater sur des sites comme Soin et Nature, la vitamine D sous forme de complément alimentaire est disponible en vente libre sur internet. Il s’agit donc d’une solution plus commode pour s’approvisionner, notamment durant l’hiver. Autrement dit, ce sont des produits que vous pouvez acheter sans ordonnance sur des pharmacies bio en ligne.

Cependant, pour être sûr de la bonne qualité du produit que vous prenez, il est conseillé d’opter de préférence pour une pharmacie bio agréée pour l’achat de ce type de produit. De même, comme il existe toute une diversité de compléments alimentaires en vitamine D, pour trouver celui qui vous convient le mieux, vous pouvez demander conseil à votre médecin ou à un pharmacien. Par ailleurs, lorsque vous consommez des compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine D, il est important de les utiliser en combinaison avec une alimentation saine et équilibrée.

Le soleil évidemment !

L’exposition au soleil est la source la plus importante de vitamine D pour l’organisme. En effet, grâce aux rayons du soleil, la peau synthétise plus facilement cette vitamine à partir du cholestérol présent dans l’épiderme. Ce processus permet à votre organisme de sécréter assez de vitamine D pour répondre aux besoins réguliers de votre santé. De même, cela lui permet de résister efficacement contre les maladies liées à la carence en vitamine D.

Pour profiter de l’effet bénéfique de la vitamine D, prenez souvent le temps de vous détendre dehors sous le soleil. Toutefois, même si cette pratique est utile, vous devez aussi faire attention. Le soleil permet de se ressourcer en vitamine D, mais cela ne vous protège pas contre les effets néfastes qu’une exposition prolongée aux rayons UV peut avoir sur votre peau. Pour éviter les brûlures et les irritations, prenez vos dispositions en utilisant les protections solaires adaptées pour protéger vos yeux et votre peau.

Les aliments riches en vitamine D

Même si le soleil est la principale source de vitamine D pour l’homme, elle n’est pas suffisante, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au soleil en hiver. À cet effet, l’alimentation est une autre option pour ne pas connaître de carences en vitamine D. Cette molécule très présente dans certaines denrées alimentaires qu’il faut apprendre à privilégier.

Le beurre

Voici une excellente source de vitamine D. Le beurre contient jusqu’à 400 microgrammes de cette vitamine pour 100 grammes. Par conséquent, en manger dans la journée est un excellent moyen d’éviter les carences. De plus, le beurre est très riche en graisses saturées, ce qui représente un des éléments indispensables au fonctionnement optimal du corps. Toutefois, veillez à ne pas en abuser, au risque d’élever votre taux de cholestérol.

Les huiles de poisson

Ces huiles, qui se trouvent dans les poissons gras, sont très riches en vitamine D. Elles contiennent jusqu’à 1000 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes (bien plus que le beurre).

Les huiles de poisson sont en particulier des aliments incontournables pour ceux qui ne peuvent pas souvent s’exposer au soleil pour une raison ou une autre. Grâce à leurs composants, ces personnes pourront toujours se constituer un apport conséquent en vitamine D sans difficulté. Cependant, il faut éviter d’en consommer excessivement. Cela peut être dangereux pour le foie, qui serait surchargé d’huiles.

Les champignons

Tout comme le beurre et les huiles de poisson, les champignons sont aussi d’excellents aliments pour faire le plein de vitamine D. Ce sont des légumes qui sont précieux pour la santé, car ils contiennent de nombreuses vitamines et des minéraux essentiels. En manger régulièrement vous permettra de maintenir votre apport en vitamine D à un niveau élevé.

Les céréales

Les céréales sont toutes riches en vitamine D, mais celles que l’on classe dans la catégorie des céréales complètes le sont davantage. Il s’agit entre autres du riz brun, du sarrasin, du millet, du quinoa, de l’orge ou de l’avoine. Ce sont des produits alimentaires qui contiennent deux fois plus de vitamine D que les céréales traditionnelles, et leur apport est équivalent à celui des huiles de poisson.

Il faut noter que la vitamine D contenue dans l’alimentation vient principalement de l’activité biologique des bactéries. Ces dernières, qui se trouvent dans le tube digestif, sont capables de transformer le cholestérol présent dans les aliments en véritable vitamine D.