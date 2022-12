IST : comment se faire dépister ?

La plupart du temps, les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) ne s’accompagnent pas de symptômes visibles. D’où la nécessité de se faire dépister afin de se protéger soi-même mais également son ou ses partenaires.

On dénombre aujourd’hui une trentaine d’IST. Des virus, des parasites ou encore des bactéries peuvent être à l’origine de ces infections. Leur transmission peut s’opérer lors de rapports sexuels (vaginal, oral ou anal) réalisés sans protection (préservatif).

Les IST d’origine bactérienne ou parasitaire les plus fréquemment rencontrées sont la syphilis, la chlamydiose, la gonorrhée, la trichomonase. Quant aux IST, d’origine virale, il s’agit de l’hépatite B, le papillomavirus humain, le VIH, l’herpès génital.

Les symptômes de ces différentes infections ne sont pas toujours visibles. Néanmoins, certains symptômes peuvent être évocateurs d’une IST. Parmi ceux rencontrés le plus fréquemment, on retrouve des rougeurs, des éruptions au niveau de l’appareil génital, de la fièvre, des douleurs au bas ventre, ou encore des écoulements génitaux inhabituels.

Que faire en cas de doute ?

Après une situation à risque ou en cas de doute sur une possible contamination, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin traitant ou rendez-vous dans un centre de dépistage. En effet, le cas échéant, votre médecin généraliste, votre gynécologue ou votre sage femme peuvent vous orienter et vous prescrire un test de dépistage des IST ainsi qu’à votre partenaire.

Si votre médecin n’est pas disponible, vous pouvez également consulter un médecin en téléconsultation (en savoir plus sur le site livi.fr) et obtenir par exemple l’avis d’un gynécologue dans le cadre d’un dépistage d’IST.

Où se rendre pour se faire dépister ?

Les prélèvements et prises de sang de dépistage des IST peuvent être réalisés dans les laboratoires de biologie médicale publics ou privés. Ce dépistage est pris en charge à 100% par l’assurance maladie avec une prescription médicale. Le dépistage sans ordonnance est possible pour certaines IST et vous sera généralement facturé une vingtaine d’euros environ.

ll est également possible de vous rendre sans prescription dan un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) ou bien encore dans un Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF).

Ces derniers propose un dépistage gratuit du VIH, (y compris aux personnes sans couverture sociale, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’AME et à ceux désirant garder l’anonymat), ainsi que des hépatites (comme le dépistage de l’hépatite B) et parfois d’autres IST.

Vous pouvez joindre Sida Info Service au 0 800 840 800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit) pour obtenir les coordonnées du centre de dépistage le plus proche.