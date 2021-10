Comment se remettre au sport sans se blesser ?

Quel est le point commun entre des genouillères, des baskets avec un excellent amorti et une tenue de fitness ultra flex ? Tous permettent de faire du sport en limitant au maximum le risque de blessures et en maximisant votre confort. Faisons le point sur l’équipement dont vous avez besoin afin de reprendre une activité sportive en douceur et sans vous blesser.

Objectif : absorber les chocs en douceur

Que vous ayez pour projet de vous remettre à la course à pied ou bien de débuter des séances de fitness en ligne, mieux vaut vous doter d’un équipement sportif bien pensé. L’objectif est notamment de limiter le risque de blessures au niveau des articulations. Ceci est parfaitement possible et plutôt simple à mettre en place. Il suffit juste de bien se préparer.

Évitez de vous contenter de ressortir votre vielle paire de baskets. Optez pour des chaussures de sport dotées d’un excellent amorti . C’est leur semelle qui va permettre à vos articulations de mieux supporter les chocs.

. C’est leur semelle qui va permettre à vos articulations de mieux supporter les chocs. Enfilez des attelles en prévention. Même les pro’ en portent lors de leurs runnings quotidiens. Il s’agit notamment de protéger au maximum vos genoux des blessures qui sont assez fréquentes. Ces orthèses des genoux soulagent les ligaments pendant l’effort et permettent à la rotule de conserver son bon alignement pendant toute la durée de la course. Donc, même si vous savez vos genoux fragiles, n’ayez plus peur de faire du sport : trouvez la genouillère qui vous correspond pour une reprise d’activité sans craintes.

Pensez aussi à votre confort. Et cela passe nécessairement par une tenue de sport qui vous laisse parfaitement libre de vos mouvements. L’idée est que vous puissiez aisément reproduire les bonnes postures indiquées par vos coachs. De plus, les vêtements de sport sont spécifiquement conçus dans des textiles qui permettent à la peau de respirer.

Pensez aux t-shirts techniques avec ou sans manches et aux crop-tops conçus dans des matières particulièrement extensibles.

avec ou sans manches et aux crop-tops conçus dans des matières particulièrement extensibles. Piochez dans les collections de pantalons de compression . Certains sont spécialement pour les coureurs de sorte que les chocs soient absorbés tout en vous garantissant un confort maximal.

. Certains sont spécialement pour les coureurs de sorte que les chocs soient absorbés tout en vous garantissant un confort maximal. Nous vous parlions des genouillères : notez que des orthèses de qualité ne freinent en aucun cas vos mouvements. Le temps des attelles rigides et inconfortables est révolu. Aujourd’hui, il en existe de toutes sortes, pour courir et prévenir les blessures, pour soulager des douleurs existantes même pendant la course, etc.

N’oubliez pas qu’à chaque fois que vous courrez par exemple, vous soumettez votre corps à rude épreuve. Sachez que les blessures au genou font partie des plus fréquentes, surtout chez les débutants ou les personnes en surpoids. Une tenue de sport adaptée mixée à quelques réflexes simples permettent de les éviter.