Comment bien choisir sa complémentaire santé senior ?

Avancer en âge n’est pas forcement synonyme d’une mauvaise couverture santé et de tarifs trop élevés. Aujourd’hui, il existe des offres de mutuelles ou d’assurance santé spécifiquement adaptées aux seniors. Avant de se lancer, il est néanmoins nécessaire de bien connaitre ses besoins, d’anticiper leur évolution dans le temps afin de bien choisir parmi les différentes garanties et prestations proposées.

Choisir une complémentaire santé senior aux prestations adaptées

Afin de vous y retrouver parmi les nombreuses offres des mutuelles et assurances santé et de sélectionner une formule réellement adaptée, il vous faut avant tout évaluer vos besoins actuels mais également anticiper ceux à venir. Quel est votre état de santé, votre âge, êtes vous encore actif ou bien retraité, avez-vous encore des personnes à charge ? Ces paramètres essentiels vont déjà vous guider dans votre sélection. De plus, certains sites vous permettent également d’en savoir plus sur la complémentaire santé senior.

Dans un deuxième temps, évaluez vos dépenses parmi les différents postes de soins. A combien se montent vos dépenses annuelles en optique, en dentaire ou encore en prothèses auditives ? Consultez-vous régulièrement des médecins généralistes ou spécialistes et ces derniers pratiquent-ils des dépassements d’honoraires ?

Prévoyez également une couverture confortable au niveau des frais d’hospitalisation (chambre particulière, dépassements d’honoraires,…), ces derniers pouvant vite grimper et réserver de mauvaises surprises.

Comparez les différents garanties et options incluses dans les contrats

Frais d’hospitalisation

Soins d’optique (forfait annuel, lunettes, chirurgie réfractive, cataracte)

Soins dentaires (forfaits, prothèses et implants)

Consultations (dépassements d’honoraires des médecins généralistes et spécialistes)

Prothèses auditives (forfait)

Cures thermales, aide-ménagère, médecines douces (ex : ostéopathie, réflexologie)

Des critères essentiels à bien comparer

Enfin, au-delà évidemment du montant de la cotisation annuelle de votre complémentaire santé senior, les critères les plus importants à surveiller sont :