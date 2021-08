Comment ne plus être en surpoids ?

Le surpoids est un problème qui tend à toucher de plus en plus de personnes en France. Selon la Ligue contre l’obésité, près d’une personne sur deux serait en effet en surpoids. Si c’est également votre cas, découvrez dans cet article quelques solutions pour y remédier. Et ce, afin de retrouver des conditions physiques saines.

Les plateformes vibrantes pour la perte de poids

La sédentarité est reconnue actuellement comme étant l’un des principaux facteurs favorisant le surpoids. C’est pourquoi les professionnels de la santé recommandent de pratiquer une activité physique régulière pour d’une part limiter la prise de poids et d’autre part, de se débarrasser des kilos superflus.

Dans cette optique, plusieurs équipements peuvent vous aider. C’est le cas notamment des plateformes vibrantes. Ces appareils sont particulièrement efficaces, car les vibrations peuvent aider à perdre du poids, notamment en délogeant les cellules graisseuses, en tonifiant les muscles et en affinant la silhouette. Pour avoir des résultats probants sur le long terme, il ne suffit pas de se tenir debout dessus et laisser faire l’appareil. Il faut également y mettre du vôtre en adoptant certaines postures spécifiques en fonction des zones que vous souhaitez travailler.

De manière générale, vous devrez suivre un programme d’entraînement d’environ 25 à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Chaque séance sera fractionnée en séquences d’exercices de 45 à 60 secondes durant lesquelles vous devrez tenir l’équilibre et entre lesquelles vous devrez prendre des pauses de récupération.

Si vous suivez assidûment votre programme, vous obtiendrez des résultats intéressants au bout de 2 semaines.

Une alimentation saine et équilibrée

Tout programme de lutte contre le surpoids doit intégrer une alimentation saine et équilibrée pour être efficace et tenir sur le long terme. Vous pouvez vous faire aider par un(e) nutritionniste diététicien(ne) pour ce faire, mais de manière générale, il est recommandé de :

respecter les 3 repas de base chaque jour. Contrairement à ce que beaucoup pensent, sauter un repas ne vous aidera pas à maigrir, du moins sur le long terme,

ne pas grignoter entre les repas. Vous pouvez toutefois prendre une petite collation si vous en ressentez le besoin vers 10 h et 16 h ou 17 h. Privilégiez les collations « healthy » c’est-à-dire saines, qui pourront calmer votre faim tout en vous aidant à perdre du poids. Les fruits secs sont tout indiqués en ce sens,

ne pas se servir plusieurs fois lors d’un repas. Faites par conséquent attention à la quantité des repas que vous cuisinez,

boire de l’eau en quantité suffisante au quotidien. Les professionnels de la santé conseillent de boire en moyenne 1,5 l d’eau par jour. Cependant, la quantité peut changer en fonction de la morphologie et de l’activité physique de chacun,

manger à des heures régulières et s’accorder du temps pour manger calmement (sans se précipiter) afin de réapprendre la sensation de satiété et de plaisir.

Par ailleurs, certains aliments seront à privilégier plus que d’autres. Il est par exemple conseillé de donner la part belle aux fruits et légumes frais dans votre assiette, car la plupart d’entre eux contiennent des vitamines, des minéraux et des fibres qui augmentent la sensation de satiété.

A contrario, il faut modérer la consommation d’autres aliments, notamment les aliments préparés et industriels ainsi que ceux qui sont trop riches en sel, en sucre et en gras.

Pour l’assaisonnement de vos plats, préférez les sauces légères et les huiles végétales telles que l’huile de colza ou l’huile d’olive qui comportent des acides gras insaturés qui peuvent vous aider à la perte de poids.

Un soutien psychologique pour favoriser la perte de poids

Entamer un programme minceur n’est pas facile pour tout le monde. Perte de motivation, craquage, impatience… Nombreuses sont les raisons qui peuvent vous faire abandonner votre projet et reprendre du poids.

Pour vous assurer de vous tenir à votre programme et d’atteindre vos objectifs de perte de poids, n’hésitez pas à demander de l’aide à des professionnels ou à votre entourage.

Vous n’aurez aujourd’hui aucun mal à trouver des coachs minceur qui pourront vous aider en ce sens. Souvent formés au coaching et à la nutrition, ces personnes pourront vous redonner toute la motivation nécessaire pour aller jusqu’au bout du programme que vous vous êtes imposé. Elles sauront vous dire quand prendre une pause et quand il ne faut surtout pas se relâcher.

Vous pouvez également tout simplement faire part de votre projet à vos proches pour qu’ils vous soutiennent et vous encouragent tout au long de votre programme. Ils pourront par exemple éviter de manger des aliments qui ne rentrent pas dans votre régime alimentaire en votre présence.