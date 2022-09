Comment respirer un air plus sain chez soi ?

La pollution de l’air intérieur est pointée du doigt depuis de nombreuses années. Et pour cause. On rentre chez soi en pensant être protégé, alors que notre air intérieur est trop souvent chargé d’impuretés. Découvrez comment assainir votre logement avec quelques gestes simples. Les bons réflexes s’apprennent à tout âge.

Comment assainir son domicile ?

L’air intérieur est celui que nous respirons dans tous les espaces clos que nous fréquentons : domicile, lieu de travail, espaces de loisirs… Autrement dit, la qualité de l’air intérieur concerne les endroits où nous passons le plus clair de notre temps. Outre les polluants venant de l’extérieur, différentes substances nocives sont émises à l’intérieur même des bâtiments. Si vous n’avez pas totalement la main sur les espaces publics, vous pouvez améliorer l’air intérieur de votre domicile très facilement.

L’aération quotidienne est le premier réflexe à avoir. Pourquoi ? Pour précisément renouveler l’air intérieur et éviter l’accumulation d’humidité créée par votre respiration, vos douches et vos cuissons. Cette humidité est notamment à l’origine de la création de points de moisissures. Inutile de vous préciser que vous n’avez pas envie de respirer de la moisissure, non ? Et c’est pourtant exactement ce qui se passe si votre logement en contient.

Les bons gestes au quotidien

Moralité, évacuer l’humidité excessive est essentiel. Comment y parvenir ? Tout simplement en pensant à ouvrir les fenêtres de chaque pièce de votre habitation pendant 15 minutes chaque jour. Et cela, même en hiver. Un déshumidificateur d’air peut aussi être une excellente solution supplémentaire, d’autant plus dans un logement mal isolé ou humide.

Une autre astuce pour empêcher la création de moisissures consiste à ne pas laisser une pièce dans l’obscurité. Tirez les rideaux et laissez entrer la lumière extérieure. Pour les espaces en cul de sac, placez un miroir pour que le jour s’y reflète. Et dans une salle de bains sans fenêtres, n’hésitez pas à ajouter un système de ventilation, type VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

Afin de rendre votre logement plus sain, vous pouvez également opter pour un purificateur d’air. Son rôle ? Éliminer les micro détritus dans l’air et filtrer les mauvaises odeurs dans la maison. Il existe un large choix d’appareils compacts, performants et design qui s’intégreront aisément dans votre déco.

Et pour chasser les acariens qui sont sources de gênes et d’allergies respiratoires, un ménage régulier s’impose.

• Dépoussiérez vos meubles, secouez les tapis et les coussins du canapé dehors.

• Aérez votre couette et votre oreiller, mais aussi votre matelas.

• Si vous disposez de rideaux, n’oubliez pas de les passer en machine régulièrement afin qu’ils ne se transforment pas en nids à poussière.

Pour aller plus loin

Bien entendu, les produits d’entretien ménager naturel et votre aspirateur sont vos meilleurs alliés. Ses différentes brosses s’adaptent à toutes les surfaces : canapé, matelas, sol.. Si vous possédez une moquette, il vous suffit de bien l’aspirer au moins une fois par semaine. Prenez soin de passer l’aspirateur dans les différents sens des fibres pour soulever et aspirer toutes les saletés qui s’y seraient logées.

Dernier conseil : si vous avez des projets de décoration intérieure, choisissez des matériaux le moins polluant possible et n’oubliez jamais d’effectuer vos travaux la fenêtre ouverte !