Perruque : comment bien l’entretenir ?

Quels que soient son type (naturel ou synthétique) et son rôle, une perruque nécessite d’être entretenu dans le respect de certaines règles. C’est seulement ainsi qu’elle pourra conserver son aspect originel et durer dans le temps. Le mode d’entretien d’une perruque est toutefois très simple. Nous vous invitons à découvrir le processus d’entretien des perruques à travers ce guide.

Entretien de la perruque naturelle

La perruque naturelle est une perruque fabriquée à partir de cheveux humains d’origine. Ces cheveux proviennent généralement de différents donneurs. Avant d’être transformés en perruque, ces derniers sont traités, stérilisés puis regroupés.

Pour que les cheveux qui la composent restent souples, brillants et beaux, la perruque en cheveux naturels nécessite un soin particulier. Qu’elle soit médicale ou à usage simple, ceci implique le respect d’un certain nombre de règles lors de son lavage et de son rangement.

Comment laver la perruque en cheveux naturels ?

Outre la préservation de l’aspect esthétique, le lavage permet aussi de prolonger la durée de vie de la perruque naturelle. Ce nettoyage doit se faire au moins une fois dans la semaine et pas de n’importe quelle manière : il vous faut ainsi des produits d’entretien pour perruque médicale afin de préserver l’état des cheveux naturels. Vous aurez besoin de protections hydratantes, de shampoing nourrissant, revitalisant…

Avant de procéder à cet entretien, il est recommandé de dépoussiérer la perruque en la tapotant délicatement avec la main. Il faut également, à l’aide des doigts ou d’un peigne à larges dents, démêler des pointes vers les racines. Après cette précaution, il faut suivre les étapes suivantes.

Dans le cas de cheveux lisses, appliquez délicatement un démêlant ou un conditionneur en vous servant d’une brosse en bois. Préférez un peigne à grosses dents ou simplement les doigts pour faire le démêlage des cheveux frisés, bouclés ou ondulés.

Rincez ensuite la perruque dans de l’eau tiède avec un shampoing adoucissant spécialement réservé à ce type de cheveux. Veillez à ce que tout le shampoing s’enlève.

Appliquez un peu de baume ou un autre soin pour perruque naturelle et laissez reposer durant 5 minutes.

Rincez après à l’eau claire. Une fois, le rinçage effectué, enveloppez les cheveux dans une serviette puis tamponnez doucement afin d’absorber le trop-plein d’eau.

Laissez pour finir la perruque sécher dans un endroit aéré sur votre porte-perruque.

Dès que les mèches sont sèches, vous pouvez maintenant les coiffer en allant des pointes aux racines. Vous pouvez utiliser un fer à lisser pour les cheveux lisses. Un fer à friser ou des bigoudis pourront vous aider à redonner les plis à vos cheveux frisés, ondulés ou bouclés. Les appareils chauffants utilisés doivent être à leur plus basse température pour éviter les brûlures.

Comment ranger une perruque naturelle ?

Pour bien préserver la perruque naturelle, il faut éviter de la ranger à l’air libre. Dans le cas contraire, elle peut être envahie par les acariens et la poussière. Avant de la ranger, vous devez la laisser quelques minutes prendre de l’air. À cet effet, il faut tourner la perruque de sorte que le bonnet se retrouve à l’extérieur.

Après cette étape, il faut introduire une boule de papier en soie à l’intérieur de votre perruque puis la mettre dans son filet. Posez-la enfin à plat dans une boîte que vous rangerez. Il est donc conseillé de ne pas jeter le filet et la boîte dans lesquels la perruque a été livrée lors de son achat.

Entretien de la perruque synthétique

Les perruques synthétiques sont issues, comme l’indique leur nom, de fibres synthétiques. Elles sont moins chères que les perruques naturelles, mais n’ont pas une aussi bonne réputation que ces dernières. Elles ne sont pas aussi manipulables que les perruques naturelles. Pour garantir leur durée de vie, qui est d’ailleurs plus courte que celle des perruques en cheveux naturels, il leur faut aussi un entretien particulier.

Processus de lavage de la perruque synthétique

Contrairement à la perruque naturelle, il est recommandé de ne pas laver ce type de perruque avec de l’eau tiède. Préférez plutôt de l’eau froide afin de préserver la fibre. La perruque synthétique doit être lavée après 10 ou 15 utilisations, ou après 2 ou 3 semaines d’usage.

Les produits de soin ne sont pas non plus indispensables comme c’est le cas pour les perruques naturelles. Certaines étapes sont tout de même importantes pour un lavage réussi.

la première chose est de démêler les mèches très délicatement, toujours en allant des pointes vers la racine.

après le démêlage, il faut plonger la perruque synthétique dans de l’eau froide contenant du shampoing pour fibres synthétiques spécialement dédié.

laissez la perruque tremper pendant quelques minutes.

rincez ensuite avec de l’eau claire puis retirez l’excès d’eau avec une serviette tout en veillant à ne pas tordre.

pour finir, laisser sécher à l’air libre sur un pommeau de douche, un porte-prothèse, un porte-perruque…

Lorsqu’il s’agit d’une perruque synthétique médicale, il faut la faire passer dans un 2e bain d’eau froide mélangée à une cuillère à soupe de lait ou de conditionneur durant une dizaine de minutes. C’est après ce deuxième lavage qu’il faut maintenant rincer la perruque médicale à l’eau claire puis poursuivre le processus.

Évitez d’utiliser un sèche-cheveux ou d’autres sources de chaleur sur une perruque synthétique. Vous risquez de la brûler. Si la perruque a des boucles, celles-ci se reformeront toutes seules dès qu’elle sera sèche. La forme des perruques synthétiques étant figée, les produits coiffants ne sont pas indispensables…

Vous pouvez utiliser une brosse en poils de sanglier pour brosser votre perruque synthétique quand elle est sèche. Vous devez bien sûr commencer par les pointes puis remonter vers les racines.

Comment ranger une perruque synthétique ?

Comme la perruque naturelle, la perruque synthétique ne doit pas être rangée à l’air libre. La poussière risque de l’envelopper. Avant de la ranger, il faut toutefois la laisser à l’air libre durant quelques minutes, le bonnet à l’extérieur. Ensuite, vous devez la mettre dans un endroit aéré et sec.

Vous pouvez, comme c’est le cas avec les perruques naturelles, la mettre dans un carton ouvert dans l’armoire ou le placard. Il est déconseillé de la jeter sans soin en vrac ou en boule. Il ne faut également surtout pas mettre votre perruque synthétique dans un sac plastique.