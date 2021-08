Tourisme esthétique : 6 destinations recommandées pour une augmentation mammaire

Ces dernières décennies, les normes de beauté ont beaucoup changé. Les femmes préfèrent maintenant avoir de plus gros seins. C’est pour cela que les opérations d’augmentation mammaire ont le vent en poupe actuellement. Pour réaliser cette intervention chirurgicale, certaines n’hésitent pas à aller à l’étranger. Voici 6 destinations qui sont particulièrement prisées pour réaliser ce genre d’opération chirurgicale.

La Tunisie : la destination phare pour une augmentation mammaire

La Tunisie est réputée comme étant l’un des pôles du tourisme esthétique. C’est la plaque tournante de la chirurgie mammaire. Les gens viennent en effet du monde entier pour bénéficier des services des diverses cliniques de chirurgie esthétique qui ont pignon sur rue dans le pays : comme vous pouvez le constater sur cette page du site tunisieesthetique.fr, la Tunisie n’est pas seulement une destination pour celles qui veulent augmenter la taille de leur poitrine. Vous pouvez également pratiquer des chirurgies réparatrices sur vos seins. La Tunisie est aussi une excellente destination pour réaliser des interventions chirurgicales au niveau des lèvres, fesses, nez, etc.

Pour un ressortissant français, la Tunisie présente l’avantage d’être une destination plus proche sur le plan géographique et linguistique. Certes, la France compte des chirurgiens esthétiques qualifiés, mais la plus grande différence entre eux et les praticiens tunisiens se situe au niveau des tarifs. D’ailleurs, les tarifs pratiqués en Tunisie prennent en compte généralement l’hébergement du patient. Ne vous fiez pas aux prix bas. Le plateau technique en Tunisie n’a rien à envier à celui d’un pays européen et le pays dispose également d’un système de santé performant avec des médecins hautement qualifiés.

Si vous décidez de vous rendre en Tunisie pour une opération d’augmentation mammaire, vous aurez la chance de profiter de l’hospitalité maghrébine. Le climat méditerranéen qui règne dans le pays vous aidera à récupérer après l’opération. Vous pouvez aussi profiter de votre séjour pour découvrir les richesses locales. Profitez de la beauté incroyable des plages tunisiennes, de la nourriture raffinée et de la richesse culturelle locale.

La Turquie : une destination prisée pour les soins esthétiques

Quand on parle de la Turquie et du tourisme médical, tout le monde pense aux implants capillaires. Cependant, le pays a réalisé de grandes avancées dans le domaine de la chirurgie esthétique ces dernières années. Depuis quelques années, le pays se retrouve parmi les destinations les plus prisées pour faire des opérations de chirurgie esthétique. Il faut dire que les tarifs pratiqués dans la plupart des cliniques stambouliotes sont beaucoup plus intéressants que ceux pratiqués par exemple en France. En plus, les tarifs n’ont pas d’impact sur la qualité de l’opération. Les chirurgiens turcs sont réputés pour leur grand professionnalisme.

La Grèce : un pays réputé pour les opérations de chirurgie esthétique

La Grèce est depuis longtemps l’une des destinations les plus plébiscitées pour la chirurgie esthétique.

Étant donné que la Grèce est un pays de l’UE, son système de santé répond à des règles précises. Les hôpitaux, les médecins et les établissements de santé grecs sont tenus de respecter les directives et les normes de l’UE. Les cliniques privées, où se déroulent généralement les opérations d’augmentation mammaire, peuvent se vanter de respecter les normes les plus élevées en matière de santé.

Les grandes villes de Grèce, comme Athènes, sont très appréciées pour le shopping et leur vie nocturne endiablée. Des marchés aux puces locaux aux boutiques ultramodernes, des tavernes traditionnelles aux restaurants étoilés, des nombreux musées aux sites archéologiques, tout est là pour vous aider à déstresser après une opération de chirurgie esthétique.

Vous pouvez aussi vous rendre sur les belles plages grecques afin de profiter d’une vue imprenable sur la méditerranée.

La Corée du Sud : une chirurgie de grande qualité

La Corée du Sud a une renommée mondiale en matière de chirurgie esthétique. Il faut dire que les Sud-Coréens attachent une grande importance à leur apparence. Le pays attire surtout les ressortissants asiatiques, mais depuis quelques années, les Occidentaux ont commencé par affluer dans les cliniques de chirurgie esthétique de Séoul. Cela s’explique par la standardisation des critères de beauté. Plusieurs agences de voyages proposent des offres de tourisme qui comprennent des opérations de chirurgie esthétique. Les tarifs pratiqués en Corée du Sud sont assez similaires aux tarifs français. Le principal avantage repose sur le savoir-faire des chirurgiens locaux qui sont réputés pour être parmi les meilleurs au monde.

Le Brésil : l’augmentation mammaire, l’opération de prédilection

Le Brésil est le pays de la samba, du football… et de la chirurgie esthétique. La plupart des meilleures cliniques de chirurgie plastique du pays sont situées dans les grands centres urbains tels que Rio de Janeiro, São Paulo et Recife. Vous trouverez aussi des cliniques dans d’autres régions du pays, comme à Fortaleza.

Le Brésil est un excellent endroit pour récupérer de son opération. Le pays possède des paysages à couper le souffle et une population chaleureuse et hospitalière. Il est connu dans le monde entier pour le professionnalisme et l’expertise de ses chirurgiens plastiques. D’ailleurs, plusieurs célébrités vont au Brésil pour se refaire les seins. Grâce au taux de change favorable, la chirurgie esthétique est disponible à des prix très compétitifs. La langue officielle du pays est le portugais, mais le personnel qui travaille dans les cliniques de renom à l’habitude de traiter avec une clientèle internationale.

L’Afrique du Sud : un autre haut lieu de la chirurgie esthétique

Depuis quelques années, l’Afrique du Sud, et plus particulièrement Le Cap, est un lieu de prédilection pour les touristes qui souhaitent subir une chirurgie mammaire. Il faut dire que la nation arc-en-ciel a de sérieux arguments à faire valoir. Le pays dispose d’un système de santé à la pointe de la technologie et la qualification de ses spécialistes n’est plus à prouver. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est une destination médicale très plébiscitée dans le monde. Certes, en tant que francophone vous aurez quelques difficultés linguistiques, mais l’intervention chirurgicale se prépare à l’avance et vous pouvez compter sur le professionnalisme des médecins locaux. Il faut aussi ajouter que la vie en Afrique du Sud est moins chère qu’en France. À ce titre, les tarifs pour une opération d’augmentation mammaire sont plus bas.

Après l’opération, vous pouvez profiter de la beauté du paysage local. Vous pouvez vous détendre sur l’une des belles plages du pays. Vous pouvez également faire un safari si vous souhaitez découvrir l’incroyable diversité de la faune locale.