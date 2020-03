Faut-il montrer ou cacher son train de vie au bureau ? Alors que 38% des Français avouent en rajouter un peu sur leur train de vie au travail, 78% des femmes et 56% des hommes parlent difficilement de leurs finances. Sachant que 40% des Français n’exposent que le meilleur de leur vie sur les réseaux sociaux…

QAPA, la plateforme de recrutement par l’intérim, a interrogé* plus de 4,5 millions de candidats sur l’exposition ou non de son train de vie au travail. Une enquête qui montre que les Français en rajoutent un peu trop, aussi bien au boulot que sur les réseaux sociaux…

38% des Français avouent en rajouter un peu sur leur train de vie au travail

78% des femmes et 56% des hommes parlent difficilement de leurs finances

40% des Français n’exposent que le meilleur de leur vie sur les réseaux sociaux

43% des Français trouvent que le patron en rajoute beaucoup sur son train de vie

61% des Français jugent l’attitude leur chef « agaçante »

Mytho, boulot, dodo…

Au travail, les Français ont légèrement tendance à en faire un peu plus… mais pas du côté de leur boulot. En effet, plus de 38% des Français avouent en rajouter sur leur train de vie, alors que 34% disent simplement la vérité et 28% se rabaissent pour ne pas rendre les collègues jaloux.

Au travail, vous avez plutôt tendance à : Réponses Global Femmes Hommes En rajouter sur votre train de vie 38% 39% 37% Etre franc(he) et dire la vérité 34% 35% 32% A vous rabaisser pour ne pas susciter de jalousie 28% 26% 31%

Les sous, c’est tabou !

L’argent est un sujet très délicat en France, encore plus au travail. Ainsi, 67% des Français déclarent qu’ils ne parlent pas facilement à leurs collègues de leur situation financière. Un fait encore plus important chez les femmes (78%) que chez les hommes (56%).

Parlez-vous facilement de votre situation financière avec vos collègues ? Réponses Global Femmes Hommes Oui 33% 22% 44% Non 67% 78% 56%

Facebook life

Les réseaux sociaux sont-ils une fenêtre sur nos vies ? Si c’est le cas, il s’agit plutôt de miroirs grossissants puisque 40% des Français n’exposent que le meilleur quand seulement 27% mettent absolument tout et 19% que le strict minimum. Seulement 14% n’affichent absolument rien de leur vie.

Exposez-vous votre train de vie sur les réseaux sociaux ? Réponses Global Femmes Hommes Oui absolument tout 27% 31% 22% Oui mais juste le mieux 40% 41% 39% Oui mais juste le minimum 19% 17% 21% Non rien du tout 14% 11% 18%

C’est qui le boss ?

Pour ce qui est de leur patron, les Français ont une autre vision. Ainsi, 44% des hommes trouvent que leur supérieur en rajoute beaucoup sur leur train de vie alors que 44% des femmes le trouvent plutôt franc. Enfin, 15% des Français pensent que leur chef se rabaisse au contraire pour éviter toute jalousie.

Au travail, votre patron ou chef a plutôt tendance à : Réponses Global Femmes Hommes En rajouter sur son train de vie 43% 42% 44% Etre franc et juste dire la vérité 42% 44% 39% A se rabaisser pour ne pas susciter de jalousie 15% 14% 17%

Ça m’énerve !!!

Dans tous les cas, l’attitude du patron est jugée agaçante par 61% des Français. Seuls 26% considèrent que le comportement est plutôt neutre et uniquement 13% y trouvent de la sympathie.

Vous trouvez son attitude : Réponses Global Femmes Hommes Agaçante 61% 69% 52% Neutre 26% 26% 27% Sympathique 13% 5% 21%

*Méthodologie : Sondage réalisé entre le 6 et 14 février 2020 auprès de 4,5 millions de candidats sur QAPA. Parmi ces personnes interrogées, 52% d’entre eux sont des non-cadres et 48% sont des cadres. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi en France. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.

