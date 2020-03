Consulter un médecin en ligne, c’est désormais possible

Que ce soit sur votre tablette, votre smartphone ou sur votre ordinateur, il est aujourd’hui possible de consulter un médecin en ligne.



Concrètement, la téléconsultation est une consultation médicale par vidéo, qui doit répondre aux mêmes critères de qualité et aux mêmes exigences qu’une consultation en physique. En effet, l’objectif principal du déploiement de la télémédecine est d’améliorer l’organisation du système de santé et l’accès aux soins pour tous les assurés sur tout le territoire.

Ainsi, la téléconsultation s’adresse aux personnes dont les douleurs et symptômes peuvent être diagnostiquées sans examen physique. Aujourd’hui la téléconsultation peut avoir lieu depuis votre domicile grâce à des sites ou des applications via votre ordinateur, votre tablette ou encore votre smartphone, du moment que ces derniers sont équipés d’une une webcam et d’une connexion à Internet. Il est également possible de consulter depuis certaines maisons de santé pluriprofessionnelles ou pharmacies équipées par exemple d’une cabine de téléconsultation.

Il existe aujourd’hui deux types de consultation à distance. La première consiste à prendre rendez-vous avec son médecin traitant habituel. Si ce dernier est équipé, il décidera éventuellement de la pertinence d’utiliser la téléconsultation et vous indiquera la marche à suivre (lien, logiciel, équipement nécessaire, etc..)

La deuxième option est d’utiliser les services de plateformes spécialisées qui vous permettront d’échanger avec un docteur en ligne via des sites et/ou des applications dédiés. Vous aurez alors à remplir un formulaire médical et la possibilité d’importer des photos. L’avantage de ce type de plateforme est de pouvoir consulter à un horaire spécifique ou voir même immédiatement sans rendez-vous. Si lors de la téléconsultation, le médecin estime que votre état nécessite un traitement ou des soins spécialisés, il pourra vous prescrire une ordonnance ou vous orienter vers un spécialiste.

Comment se faire rembourser de sa téléconsultation ?

Depuis15 septembre 2018, la téléconsultation peut être remboursée par l’assurance maladie selon les conditions fixées par la Sécurité sociale. Si vous avez consulté votre médecin traitant via internet à sa demande, les modalités de remboursement sont les mêmes que pour une consultation classique avec les mêmes taux de prise en charge.

En ce qui concerne les plateformes commerciales, les téléconsultations peuvent êtres éligibles au remboursement sous certaines conditions. Si vous avez consultez votre médecin traitant sur la plateforme, votre téléconsultation sera susceptible d’être remboursée par votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Autre cas de figure, votre médecin traitant n’est pas disponible sur la plateforme, alors votre consultation pourra être remboursée si vous résidez dans un territoire où des structures locales partenaires de la plateforme sont habilitées à vous prendre en charge en téléconsultation.