Tabagisme passif au travail ou à domicile

La fumée du tabac contient plus de 7 000 substances chimiques. Parmi elles, au moins 250 sont nocives et au moins 69 cancérogènes. La fumée de tabac est nocive pour les fumeurs et leur entourage qui y est exposé. De nouvelles données du Baromètre de Santé publique France montrent que l’exposition des Français à la fumée des autres diminue au domicile mais qu’elle reste stable sur le lieu de travail, alors même que la réglementation l’interdit. Dans ce contexte, Santé publique France lance une campagne pour promouvoir le dispositif d’aide à distance Tabac info service auprès du grand public et sur les lieux de travail.

A l’intérieur du lieu de travail, l’exposition varie selon la catégorie socio-professionnelle

Malgré la réglementation adoptée en 2007, encore 15,7 % des personnes âgées de 18 à 64 ans exerçant une activité professionnelle déclarent en 2017 avoir été exposées à la fumée de tabac des autres au cours des 30 derniers jours à l’intérieur des locaux sur leur lieu de travail.

Pour cette exposition à l’intérieur du lieu du travail, les inégalités sociales sont marquées : les ouvriers sont quatre fois plus nombreux (27,4 %) que les cadres et professions intellectuelles supérieures (6,4 %) à déclarer y être exposés.

A l’intérieur du domicile, le tabagisme diminue mais reste fréquent

La présence de quelqu’un fumant à l’intérieur du domicile diminue significativement entre 2014 et 2018, quel que soit le statut tabagique de la personne interrogée et quelle que soit la fréquence de ce tabagisme. Le tabagisme au domicile diminue ainsi significativement de 27,5 % en 2014 à 17,6 % en 2018, qu’il soit observé régulièrement (de 19,4 % à 12,5 %) ou de temps en temps (de 8,1 % à 5,1 %).

Cette baisse est particulièrement marquée parmi :

• les fumeurs quotidiens : la fréquence du tabagisme au domicile a diminué de 14 points (de 52 % en 2014 à 37,9 % en 2018)

• les fumeurs vivant dans un foyer avec un enfant : la fréquence du tabagisme au domicile a été divisée par deux entre 2014 et 2018, passant de 31,6 % à 14,4 % en présence d’un enfant de moins 4 ans.

La part de personnes déclarant un usage de tabac à l’intérieur du domicile reste cependant élevée pour les gros fumeurs, et n’est pas négligeable pour les foyers avec des enfants.

« Ces nouvelles données soulignent la nécessité de continuer nos efforts de dénormalisation du tabac afin de limiter le tabagisme passif, à domicile comme sur le lieu du travail». souligne Viet Nguyen Thanh, responsable de l’unité addictions à Santé publique France

Une campagne pour promouvoir Tabac info service et arrêter de fumer

Santé publique France lance une campagne digitale d’information sur le dispositif d’aide à l’arrêt Tabac Info Service et de son service téléphonique 39 89. Son objectif : inciter les fumeurs à recourir à ce service pour les aider à arrêter de fumer.

Tabac info service, un accompagnement sur-mesure pour arrêter de fumer

Tabac Info Service est un dispositif d’information et d’aide pour arrêter de fumer qui répond à toutes les questions sur le tabagisme et le sevrage. En plus de toutes les informations nécessaires sur le sujet, il propose un accompagnement personnalisé gratuit, réalisé par des tabacologues, dont l’efficacité a été démontrée. Ce service est accessible au 39 89, en ligne sur le site internet et Facebook, ou sur l’application.

Atouts du dispositif d’aide à l’arrêt du tabac :

• la gratuité : service gratuit + coût d’un appel classique

• la flexibilité : la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique avec un tabacologue qui vous rappelle

• l’efficacité : 87 % des utilisateurs du service estiment que l’accompagnement téléphonique par Tabac info service les a aidés dans leur démarche d’arrêt du tabac