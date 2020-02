Halte aux maux hivernaux : la solution est entre vos mains !

Fer à Cheval, la plus ancienne savonnerie de Marseille à perpétuer la fabrication artisanale du savon de Marseille, vient de signer un partenariat avec Synlab Provence, acteur engagé du diagnostic médical pour produire 13 000 savons de Marseille à destination des professionnels de santé et des patients du Laboratoire. L’Objectif : sensibiliser le grand public aux lavages de mains systématiques.

Les deux entités engagées collaborent ensemble « main dans la main » et espèrent mobiliser le grand public, et encore plus les soignants, autour de ce geste.

Les mains sont le premier vecteur de transmission des infections (80 % des infections transmises le sont par voie manuportée). L’hygiène des mains – moyen simple et efficace – est la base de la lutte contre les infections.

Les objectifs du lavage des mains et son action sont multiples :

• Éliminer la flore transitoire cutanée

• Diminuer la flore résidente cutanée

• Prévenir la contamination

« L’hygiène des mains concerne tous les professionnels de santé, les patients et leurs familles, quels que soient les soins délivrés, les lieux et les circonstances dans lesquels ils sont délivrés. Elle contribue à une couverture sanitaire universelle de qualité », explique l’Organisation Mondiale de la Santé.

Rappelons que depuis 2009, la France s’est engagée au côté de l’OMS dans ce défi mondial en participant chaque année le 5 mai à la journée mondiale de l’hygiène des mains. A cette occasion de nombreux professionnels de santé se mobilisent pour mener une action d’information et de sensibilisation ciblée autour de cette thématique.

Le saviez-vous ? En 1847, Ignace Semmelweis, médecin obstétricien hongrois et père de l’hygiène hospitalière,

réduit drastiquement le nombre de décès des femmes accouchant dans les hospices de Vienne

en préconisant le lavage des mains systématique des soignants.

Synlab Provence souhaite rendre hommage à cette découverte en mettant en lumière un savoir-faire local ancestral, le savon de Marseille , fierté du patrimoine régional.

, fierté du patrimoine régional. La Savonnerie Fer à Cheval a fabriqué 5 000 cubes de 300 g à l’huile d’olive et 8 000 savonnettes de 100 g à l’huile d’olive, spécialement estampillés pour le laboratoire.

« Nous destinons les savons à 500 de nos collaborateurs, nos patients privilégiés et 12 500 correspondants cliniciens et infirmiers. » explique Sofiane Benhabib, PDG des Laboratoires Synlab Provence.

Composé à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, le savon de Marseille est fabriqué en chaudron à base d’huiles exclusivement végétales, d’eau, de sel, et de soude (pour la saponification). Hypoallergénique, le savon de Marseille est même recommandé par les dermatologues.

Avec la savonnerie Fer à Cheval et les Laboratoires Synlab Provence, halte aux maux de l’hiver, célébrons la journée mondiale de l’hygiène des mains !

Exigez le logo d’authenticité

Le Fer à Cheval est membre fondateur de l’UPSM, l’Union des Professionnels du Savon de Marseille, qui œuvre pour la promotion du véritable savon de Marseille en demandant une IGP (Indication Géographique Protégée).

Ce logo garantit :

• Une composition à base d’huiles exclusivement végétales, sans additif chimique, conservateur ou parfum,

• Une fabrication en chaudrons selon le procédé marseillais comprenant 5 étapes fondamentales,

• Une origine géographique de la région marseillaise.

À propos de la savonnerie Fer à Cheval : Fondée en 1856, Fer à Cheval est la plus ancienne savonnerie marseillaise à perpétuer la fabrication artisanale et ancestrale du savon de Marseille. Le savoir-faire de la savonnerie repose sur les épaules de ses maîtres savonniers qui se transmettent leurs secrets de génération en génération. Fer à Cheval est membre fondateur de l’UPSM, l’Union des Professionnels du Savon de Marseille, qui œuvre pour la certification de l’authentique savon de Marseille, un label garantissant une composition à base d’huiles exclusivement végétales, sans additif chimique, conservateur ou parfum, une fabrication en chaudron selon le procédé marseillais, une origine géographique de la région marseillaise. Fer à Cheval est également labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant et inscrit aux Monuments Historiques. Plus d’information sur le site www.savon-de-marseille.com

A propos des Laboratoires Synlab Provence : Acteur dans le domaine de la santé publique, SYNLAB est un regroupement de laboratoires d’analyses médicales (LBM). SYNLAB propose à ses patients, des analyses de biologie médicale, à visée diagnostique, préventive et de suivi thérapeutique dans le domaine de la biochimie, l’immunologie, l’enzymologie, l’hématologie, l’hémostase, la bactériologie et la spermiologie mais aussi dans le cadre de la médecine prédictive et de la biologie nutritionnelle. Au sein de ses laboratoires, les biologistes proposent leur expertise et exercent une biologie de qualité afin de satisfaire leurs patients, prescripteurs, correspondants et partenaires.