Pourquoi choisir l’acupression pour soulager des douleurs ?

L’acupression est une technique issue de la médecine chinoise traditionnelle. Elle est utilisée pour favoriser la relaxation en stimulant les points énergétiques de l’ensemble du corps en effectuant des pressions sur des zones spécifiques. Beaucoup ont également recours à cette méthode à titre préventif ou curatif, pour soulager différentes pathologies. Pour appliquer cette technique chez soi, il faut utiliser un tapis d’acupression. Nous faisons le point sur cette technique et son principal instrument d’application pour vous.

Qu’est-ce que l’acupression ?

Utilisée depuis plus de 2000 ans, l’acupression prend sa source dans la médecine traditionnelle chinoise. Il s’agit d’une méthode qui active le mécanisme d’autoguérison du corps et du visage pour procurer une sensation de bien-être. L’acupression stimule le corps en utilisant l’art de l’acupuncture pour se positionner sur certains méridiens et points stratégiques au niveau énergétique, sanguin et lymphatique. Pour l’appliquer aujourd’hui chez vous, vous pouvez utiliser un tapis spécial appelé tapis d’acupression. Vous pouvez en savoir plus sur les tapis d’acupression sur cette page et en connaître ses bienfaits pour le bien-être de votre corps.

Le tapis d’acupression est utilisé comme alternative à l’acupuncture. Pour l’adapter à cette technique, son créateur Ivan Kuznetsov a décidé de placer des milliers d’aiguilles sur un vieux tapis en plastique. Après des retours positifs sur leur utilisation, il a commencé par commercialiser les premiers modèles. Ces tapis ont une forme classique de tapis de yoga avec pour seule différence la présence des picots en plastique sur toute la surface. Ces picots sont disposés de manière circulaire sur le tapis et on en compte généralement entre 4000 et 9000.

À quoi sert l’acupression ?

L’acupression est utilisée pour soulager les douleurs. De même, l’utilisation des tapis permet de remplacer les points de pression effectués par un professionnel, tout en procurant la même sensation de bien-être. Avoir recours à cette technique permet ainsi de bénéficier de plusieurs avantages physiques et thérapeutiques.

La relaxation

L’utilisation du tapis d’acupression et l’effet des picots sur le corps permettent un état de relaxation optimal. Grâce à cette action, elle élimine tous les effets négatifs du stress et vous permet de profiter :

d’un meilleur sommeil, réparateur et profond ;

d’un système immunitaire plus efficace ;

d’une meilleure humeur ;

d’un gain d’énergie ;

d’une meilleure forme physique, etc.

Notez que cette technique traite un maximum de problèmes liés à l’insomnie, la dépression, l’excès de poids, la fatigue, etc. Elle soulage également les douleurs musculaires et permet d’éliminer les crampes. Après quelques minutes d’utilisation du tapis d’acupression, on ressent une sensation de bien-être. Cela procure à votre corps une plus grande énergie pour affronter le monde extérieur.

Le soulagement des douleurs

Que ce soit pour une raison professionnelle ou sportive, les maux de dos sont aujourd’hui très fréquents chez les adultes. Pour les soulager, vous pouvez utiliser le tapis d’acupression. En effet, les picots vous aident à détendre vos muscles et à relâcher la tension au niveau des muscles du dos. Il libère également des hormones comme l’ocytocine et l’endorphine pour procurer un effet de bien-être et d’antidouleur immédiat. Après plusieurs utilisations, le tapis va dénouer les tensions nerveuses et musculaires du corps.

L’acupression peut également soulager les douleurs de la tête, les symptômes de fibromyalgie, les douleurs cervicales, la hernie discale et la sciatique.

Une meilleure circulation sanguine

L’acupression a également comme avantage de réguler la pression sanguine. Avoir une meilleure circulation sanguine permet d’oxygéner vos organes et favorise une excellente santé en général. Ainsi, les différentes douleurs qui peuvent être ressenties sont atténuées, surtout au niveau des jambes. Vous ressentez donc moins de fatigue après l’effort physique et la récupération devient meilleure.

Quels sont les bienfaits de l’acupression ?

L’acupression a de nombreux bienfaits sur le corps :

facilite la gestion du stress ;

apaise l’anxiété ;

stimule la circulation sanguine ;

améliore la concentration ;

; relance le système digestif, etc.

Comment appliquer l’acupression chez soi ?

À défaut de vous rendre dans un institut spécialisé, vous avez la possibilité de pratiquer l’acupression tout seul chez vous à l’aide du tapis d’acupression. Après l’obtention de votre tapis, il suffit de l’étendre sur une surface plane et de vous allonger dessus. Pour détendre votre dos, allongez-vous en le mettant sur les picots. Vérifiez également que tout le poids du corps soit réparti uniformément afin de ne pas abîmer votre peau.

Si vous avez une peau assez sensible, il est conseillé de mettre en place un tissu léger avant de vous coucher sur le tapis. Dans le cas contraire, allongez-vous dos nu. Pour plus de confort, vous pouvez utiliser un oreiller pour supporter vos jambes et votre tête. Après l’installation, les premières minutes peuvent être peu confortables. Il faudra donc s’y habituer pour profiter des bienfaits de l’acupression.