Pause bien-être dans un hôtel de charme en Normandie

Vous avez envie d’une parenthèse ? Découvrez la Normandie dans un hôtel de charme. Entre deux séances de remise en forme à la piscine, visitez les plages du débarquement, profitez des plaisirs du Cotentin, tirez les bienfaits naturels en vous baladant le long des côtes de La Manche. Ambiance cosy assurée !

Nous vous proposons aujourd’hui une belle adresse, celle d’un hotel de charme Normandie où détente et prestige sont au rendez-vous. Le château de La Chenevière est un très joli manoir entièrement rénové. La bâtisse date du XVIIIe siècle. Situé entre Bayeux et les plages du débarquement, cet hôtel de luxe offre une foule de visites possibles à seulement quelques minutes.

Pourquoi avons-nous choisi de vous parler de cet hôtel 5 étoiles plutôt qu’un autre ? Parce qu’il multiplie les récompenses. Il a été élu Meilleur hôtel de campagne par Small Luxury Hotels en 2020, Meilleur hôtel de campagne en Europe par Condé Nast Johansens en 2019, et deuxième Meilleur hôtel de France et Monaco par Condé Nast Traveller en 2018. Il suffit de pousser ses portes pour comprendre immédiatement pourquoi.

Un superbe cocon aux portes des côtes normandes

En arrivant au château de La Chenevière, ce sont d’abord de grands tilleuls qui vous accueillent. Au bout de l’allée, un magnifique jardin à l’anglaise entoure le manoir sur près de deux hectares. Toute la propriété a entièrement été restaurée. Les propriétaires ont eu à cœur de conserver le cachet d’antan pour redonner vie à ce lieu d’exception. Ici, vous plongez dans un autre univers, loin du tumulte des villes. La sérénité domine. Le raffinement est partout. L’hôtel dispose de 29 chambres et suites de luxe. La décoration intérieure mixe confort moderne et style ancien.

Si vous avez choisi ce château autant pour sa localisation en Normandie que pour ses prestations, vous avez eu raison. Au-delà d’offrir un service discret haut de gamme et fort apprécié, l’équipe du château de La Chenevière réserve un accueil personnalisé à chacun de ses hôtes. Vous avez une envie particulière ? N’hésitez pas à la communiquer. Sur place, vous pouvez profiter de nombreux services axés autour de votre bien-être. L’hôtel dispose de sa propre piscine exclusivement réservée à ses hôtes ainsi que d’un terrain de tennis. Vous pouvez également utiliser l’héliport de l’hôtel pour vos déplacements. Et quand vient le moment de vous ressourcer différemment, vous n’avez qu’à choisir entre les deux restaurants. D’autant que le Chef de La Chenevière dispose des ruches et du potager en permaculture du domaine pour composer des recettes d’exception.

Le temps d’un court séjour, oubliez le stress accumulé depuis la rentrée et accordez-vous une pause bien-être : au château de La Chenevière, tout est fait pour vous chouchouter.