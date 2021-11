Comment accélérer son métabolisme pour perdre du poids ?

Même si vous avez hérité du métabolisme de votre famille, vous n’êtes pas condamné à vous en contenter et à vivre avec le surpoids et les problèmes qui l’accompagnent. Il est toujours possible de modifier votre métabolisme et de faire en sorte qu’il travaille avec vous et non contre vous afin que vous puissiez perdre du poids de manière saine. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment accélérer votre métabolisme pour perdre du poids ? On en parle !

1. Manger chaque jour quelque chose de nutritif au petit-déjeuner

En mangeant quelque chose de nutritif au petit-déjeuner, votre métabolisme se met immédiatement en marche et de la bonne manière. Vous pouvez manger quelque chose comme une omelette aux épinards et à la feta avec une tranche de pain complet grillé peu après le réveil. En effet, le petit-déjeuner donne de l’énergie à votre corps et, mieux encore, il est composé de sources pauvres en graisses. Il commence donc à travailler avec la nourriture que nous lui donnons, et il perd du poids plus facilement. Par ailleurs, il est conseillé de manger un dîner léger, car pendant la nuit, nous passons plusieurs heures à j

2. Consommer des aliments riches en acides gras oméga-3

Les aliments contenant des acides gras oméga-3 contribuent à réduire les taux de cholestérol et de triglycérides. La consommation de poisson riche en acides gras oméga-3 (comme le saumon ou le thon) accélère le métabolisme, tout en régulant la glycémie et en réduisant d’autres problèmes tels que l’inflammation. Ces acides gras contribuent également à réduire la résistance à la leptine, une hormone qui facilite la perte de poids. Si vous n’aimez pas manger du poisson ou préférez d’autres alternatives, vous pouvez demander à votre médecin si vous devez ajouter un supplément quotidien d’oméga-3 contenant 1000 à 2000 milligrammes ou des noix pour obtenir les mêmes avantages.

3.Limiter les acides gras trans

Nous savons tous à quel point les acides gras trans sont mauvais, mais ils réduisent également la capacité naturelle de l’organisme à brûler les graisses. En effet, ils perturbent les cellules et ralentissent le métabolisme. En outre, ils peuvent entraîner une résistance à l’insuline et une inflammation. Alors supprimez les acides gras trans de votre alimentation, accélérez votre métabolisme et perdez du poids. Si vous voulez accélérer votre métabolisme pour perdre du poids, optez plutôt pour des sources de graisses saines. N’oubliez pas qu’il a été démontré que les acides gras trans favorisent l’obésité.

4. Augmenter l’apport en protéines

Les protéines sont obtenues à partir des aliments afin que le corps puisse les utiliser dans ses processus. Les aliments riches en protéines mettent plus de temps à être digérés par l’organisme que les aliments riches en graisses ou en glucides. Cela signifie que lorsque vous mangez des protéines, vous vous sentez rassasié plus longtemps, tandis que votre métabolisme continue à travailler et à brûler des graisses pour ce faire. Cela se traduit par une accélération considérable de votre métabolisme et une réduction de la faim. Sachez qu’ il a été démontré que la consommation de protéines permet de gagner du muscle au lieu de la graisse.

5.Pratiquer une activité physique régulière

Lorsqu’il s’agit d’accélérer votre métabolisme pour perdre du poids, il y a quelques éléments à garder à l’esprit concernant votre routine : la prochaine fois que vous faites de l’exercice (marche, natation, course, etc.), vous devriez ajouter quelques intervalles de 30 secondes où vous augmentez l’intensité, puis revenez à l’intensité normale. Ces légers changements vont amener le corps à consommer plus d’énergie, renforcer considérablement la capacité des cellules à se régénérer et les aider à s’oxygéner davantage. Vous pouvez ainsi faire de l’exercice pendant moins longtemps, mais atteindre vos objectifs plus rapidement. Vous pouvez ajouter ces intervalles à n’importe quel sport que vous pratiquez.

