Ophtalmologie : une spécialité qui continue d’innover

Grâce à l’innovation technologique des dispositifs médicaux et à l’essor de la télémédecine, les spécialités médicales comme l’ophtalmologie réalisent depuis une vingtaine d‘années des progrès considérables. Non seulement en termes de champ d’intervention mais également en termes d’accès aux soins, comme cela est le cas dans le Nord de la France, à Lille notamment.

Un champ d’intervention de plus en plus large

Comme la plupart des spécialités médicales, l’ophtalmologie a notamment bénéficié de la miniaturisation des dispositifs chirurgicaux. Aujourd’hui, l’utilisation des technologies de pointe comme le laser, les ultrasons ou encore les implants permet à de nombreux patients d’être traités en ambulatoire et de ressortir de l’hôpital ou du cabinet quelques heures juste après l’intervention. En effet, ces techniques de plus en plus perfectionnées permettent d’intervenir de manière peu invasive avec une grande précision sur les structures défaillantes de l’œil.

Ainsi, les progrès technologiques des dispositifs médicaux ophtalmologiques, permettent aujourd’hui de traiter la plupart des patients atteints de glaucome ou de cataracte et de plus en plus souvent certains patients atteints de déformation de la cornée. Des progrès considérables sont également en œuvre dans les pathologies rétiniennes même si les défis restent encore grands notamment dans les formes réfractaires du glaucome ou les maladies dégénératives comme le kératocône.

Une spécialité de plus en plus connectée

Les progrès des technologies permettent aussi aujourd’hui de repenser le parcours de soins des patients, notamment en ophtalmologie. Cette prouesse permet de pallier la problématique des spécialités médicales en manque d’effectifs et donc des délais d’obtention de rendez-vous dans certaines régions, dont le Nord de la France. Ainsi, à Lille, où il y a encore quelques années, obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue tenait souvent du parcours du combattant, on constate une réduction significative des délais d’attente. Ces derniers sont tombés de plusieurs mois à parfois moins d’une semaine, constatait le journal La Voix du Nord après l’ouverture de plusieurs centres d’ophtalmologie notamment à Lillenium et à Lille Sud en 2021.

En effet, l’essor de l’e-santé dans son ensemble et notamment celui des plateformes de prises de rendez-vous permet aux patients et aux médecins de se trouver plus facilement, comme ici par exemple. Il en va de même pour les plateformes de télémédecine dont le développement participe également à solutionner certaines problématiques de déserts médicaux ou encore de spécialités médicales sous tension. Ainsi, autre exemple, toujours dans la région de Lille, des téléconsultations d’ophtalmologie ont ouvert l’année dernière à Saint-Quentin dans l’Aisne avec une orthoptiste et un secrétariat faisant le relais entre le patient et l’ophtalmologiste basé à Lille.

A savoir, selon une enquête Odoxa publiée en avril 2022, 23 % des Français ont déjà eu l’occasion d’effectuer une téléconsultation contre 6 % avant la crise COVID, soit un nombre multiplié par presque quatre. Les médecins ne sont pas en reste, 71% d’entre eux ayant réalisé une téléconsultation contre 13 % en 2019.

De plus, aujourd’hui les ophtalmologistes ont la possibilité de déléguer des tâches via la télé-expertise. Les orthoptistes peuvent alors réaliser le bilan visuel du patient et télétransmettent les résultats aux médecins spécialistes pour une interprétation ultérieure sans le patient ou lors d’une vidéo-consultation avec ce dernier. Un protocole qui est également possible pour le Renouvellement d’optique (RNO) ou encore le dépistage de la rétinopathie diabétique.

Vers des patients plus autonomes ?

Autre piste explorée par les professionnels et les industriels l’autonomisation des appareils (fond d’oeil, réfraction pression intraoculaire…). Des systèmes de réfraction subjective ont même été développés pour que le patient puisse réaliser de manière autonome l’examen. Là aussi, l’ophtalmologue récupère a posteriori les informations collectées par les dispositifs (fond d’oeil, réfraction pression intraoculaire…).

Pour en savoir plus :

Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) vient de publier un livret consacré aux l’innovation des dispositifs médicaux en ophtalmologie celui-ci est accompagné par un podcast qui explique en quelques minutes, les origines de l’ophtalmologie. Une vidéo sur les bénéfices de la prise en charge chirurgicale de la cataracte d’une patiente d’une cataracte et son ophtalmologiste est également disponible. Toutes ces informations sont disponibles sur la page du site internet du Snitem dédiée à ce domaine.