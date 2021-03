Une Jonquille Contre le Cancer du 9 au 21 mars 2021

La lutte contre le cancer continue : pour porter une nouvelle fois l’espoir, l’Institut Curie fait appel à la mobilisation de tous du 9 au 21 mars 2021 prochain. L’Institut mobilise le grand public, les entreprises, les associations, les collectivités et les communes sur tout le territoire français afin de collecter un maximum de dons pour soutenir l’innovation contre le cancer.

Au programme de la 17e édition de sa campagne nationale de solidarité Une Jonquille Contre le Cancer : un dispositif adapté à la crise sanitaire, partout en France, avec notamment des ventes solidaires et surtout un challenge connecté : la « Course de la Jonquille Contre le Cancer »

Cette année, la campagne de l’Institut Curie soutient la révolution les big data et de l’intelligence artificielle pour améliorer la recherche en cancérologie et l’innovation médicale, mieux comprendre la maladie cancéreuse dans toute sa complexité, en prédire l’évolution et mieux la combattre : un espoir pour les 400 000 personnes diagnostiquées chaque année et les 3 millions de personnes en France qui vivent avec un cancer.

Rendez-vous sur le site unejonquillecontrelecancer.fr pour soutenir la campagne !