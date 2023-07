Tout savoir sur les différents types de chirurgie mammaire

La chirurgie mammaire est un domaine de la chirurgie plastique qui vise à modifier l’apparence et la forme des seins. Elle peut être réalisée pour des raisons esthétiques ou médicales. Il existe différents types de chirurgie de la poitrine et chaque intervention est adaptée à des besoins spécifiques. Que devez-vous savoir sur ces interventions ?

Quels sont les différents types de chirurgie mammaire ?

La chirurgie mammaire est une spécialité de la chirurgie plastique qui comprend différents types d’interventions pour modifier la taille, la forme ou la position des seins.

L’augmentation mammaire

L’augmentation mammaire vise à augmenter la taille et la plénitude des seins à l’aide d’implants en silicone ou de transfert de graisse. Cette intervention est souvent choisie par les femmes qui souhaitent améliorer leur silhouette, retrouver le volume perdu après une grossesse ou une perte de poids. Comme l’expliquent des chirurgiens esthétiques sur cette page, l’augmentation mammaire dure entre 1 h et 1 h 30. Cette intervention doit impérativement être pratiquée par un expert en la matière, dans une clinique spécialisée.

La réduction mammaire

La réduction mammaire consiste à enlever l’excès de tissu mammaire et à remodeler les seins. Le but de cette intervention est de réduire leur taille et de soulager les symptômes comme le mal de dos et les problèmes de posture. Là encore, l’intervention d’un chirurgien esthétique qualifié est requise.

Le lifting des seins

Également connu sous le nom de mastopexie, le lifting mammaire est une intervention qui remonte et raffermit les seins affaissés. Il vise à éliminer l’excès de peau et à repositionner les tissus mammaires pour obtenir une apparence plus jeune et plus tonique.

La chirurgie mammaire, pour qui ?

Une chirurgie mammaire peut être envisagée dans différentes situations. Comme nous l’avons expliqué, c’est la solution par excellence pour les femmes souhaitant augmenter la taille de leurs seins. Une telle opération vous aide à avoir une poitrine plus volumineuse, une silhouette plus harmonieuse et à vous sentir plus féminine. Si vous avez constaté une perte de volume de vos seins à la suite d’une grossesse, un expert en chirurgie mammaire pourrait vous aider.

À l’inverse, certaines femmes ont naturellement des seins volumineux, ce qui provoque parfois des problèmes de santé. Elles peuvent avoir des douleurs dorsales, des irritations cutanées ou des difficultés respiratoires. La chirurgie mammaire leur permet de réduire la taille de leurs seins, de les remonter et d’améliorer leur forme.

Par ailleurs, au fil du temps, les seins perdent leur fermeté. Cela peut être dû au vieillissement, à une perte de poids ou à une grossesse. Dans ce cas, une chirurgie mammaire est la solution pour raffermir les seins.

Existe-t-il des risques ou contre-indications ?

La chirurgie mammaire, comme toute intervention chirurgicale, comporte des risques et des contre-indications qu’il est important de prendre en compte. Bien que ces risques soient relativement faibles, il est essentiel de les comprendre avant de prendre de se lancer.

Les risques courants de la chirurgie des seins comprennent notamment :

les infections,

les saignements excessifs,

les changements de sensibilité des mamelons et de la peau,

les cicatrices hypertrophiques,

la formation de capsules autour des implants, etc.

Il est important de discuter de ces risques avec votre chirurgien esthétique afin de connaître les dispositions à prendre. De plus, la chirurgie mammaire est déconseillée dans certains cas. Par exemple, si vous avez des problèmes de santé non contrôlés comme le diabète non maîtrisé, l’hypertension artérielle sévère ou les maladies cardiaques graves.

Si vous avez des troubles de la coagulation, vous devez aussi éviter de faire une chirurgie mammaire. De même, les femmes enceintes ou allaitantes doivent attendre la fin de cette période avant de subir une chirurgie mammaire.