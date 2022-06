Chirurgie esthétique : les hommes également

Aujourd’hui, les hommes hésitent de moins en moins à recourir à la chirurgie plastique, esthétique ou réparatrice. Qu’il s’agisse des techniques de liposuccion, de gynécomastie, ou de rhinoplastie… Nombre d’hommes souhaitent désormais parfaire leur apparence.

Si la France reste l’un des leaders mondiaux en terme de sécurité des patients en chirurgie esthétique, le développement massif du tourisme médical mondial a fait émerger un nouveau mode de consommation de ces types de soins. Ainsi, par exemple, un nombre grandissant d’hommes voyagent chaque année à l’étranger pour y faire réaliser des soins esthétiques moins couteux. Néanmoins, la prudence reste de mise et le recours à une agence spécialisée dans ce type de voyage apparait comme un choix raisonnable avant de se lancer dans une intervention de chirurgie esthétique tunisie prix.

Focus sur 3 interventions masculines classiques

– Poignées d’amour, bouée ou ventre gras… Il n’est pas rare que les hommes présentent un ventre avec un excédent graisseux localisé . La technique de la liposuccion peut être indiquée si les graisses restes localisées et superficielles. En effet, les graisses intra-abdominales (sous les abdominaux) ne peuvent être aspirées. Par ailleurs, cette technique n’est pas adaptée aux cas d’obésité. La consultation d’un médecin, lequel procédera à un bilan médical complet, vous permettra de déterminer les solutions à envisager.

– La gynécomastie, ou hypertrophie de la poitrine chez l’homme, est une malformation relativement fréquente qui peut être consécutive à un problème hormonal. Un bilan de santé permet souvent d’identifier l’origine et de remédier à ce dérèglement par simple traitement médical sans avoir recours à la chirurgie. Néanmoins, si aucune cause n’a pu être identifiée, il vous sera peut être proposé de réaliser une ablation du tissu en excès afin de retrouver un torse plus harmonieux.

– Nez trop long ou gros, déviation, gêne respiratoire… La rhinoplastie peut être indiquée afin de modifier la forme, la taille du nez. Il peut s’agir de solutionner des problèmes respiratoires fonctionnels en supprimant les éventuelles obstructions nasales qui sont à l’origine notamment des ronflements. Il peut s’agir également de corriger une éventuelle malformation (asymétrie, bosse). Dans tous les cas, le chirurgien aura pour objectif de préserver le caractère masculin du visage.

Néanmoins avant de vous lancer dans une quelconque intervention chirurgicale, d’autant plus à l’étranger, prenez le temps temps de la réflexion. N’hésitez pas à consulter plusieurs médecins, avant votre départ, afin d’obtenir des informations claires sur les éventuelles conséquences et suites opératoires des interventions envisagées.