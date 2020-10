Le glutathion, un antioxydant aux super pouvoirs ?

Le glutathion, ce roi des anti-oxydants, prend une belle place dans le rayon des compléments alimentaires et ce n’est pas sans raison. Venez à la découverte de ce nutriment aux propriétés insoupçonnées.

Le glutathion, une petite molécule omniprésente dans l’organisme

Ce tripeptide est une chaîne de 3 acides aminés : le glutamate, la cystéine et la glycine. Il est présent dans toutes les cellules du corps humain et en quantité plus importante dans le foie où il joue son rôle de détoxication de l’organisme.

Des propriétés chimiques spécifiques pour des fonctions dépuratives

On le trouve sous deux formes principales : oxydées ou réduites. C’est cette dernière qui lui offre ses propriétés antioxydantes. Il va capter les formes réactives de l’oxygène, radicaux libres et peroxydes (comme l’eau oxygénée) et les tamponner par réaction de réduction, éliminant alors leur effet oxydant.

La composition chimique du glutathion lui permet de capter des métaux lourds (Cadmium, Mercure, Plomb) et de les éliminer sans dommage pour l’organisme. Malheureusement, dans le cadre de cette fonction de détoxication, il y aura une perte de glutathion.

Cette petite molécule fait l’objet de nombreuses études scientifiques et n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Elle aurait même un rôle dans la stimulation du système immunitaire.

Comment préserver votre niveau de glutathion

Même s’il est très présent dans le corps, la quantité de glutathion dans nos cellules a tendance à baisser dans certaines conditions telles que :

l’âge

le stress

la fatigue

la pollution

une mauvaise hygiène de vie

l’exposition au tabac

la pratique sportive intensive

Avoir une alimentation équilibrée

Dans le cas des antioxydants, votre nourriture a un rôle à jouer pour une bonne hygiène de vie :

Les fruits et légumes tels que choux, carottes, persil, tomates, agrumes, pêches notamment vous permettront de faire le plein d’antioxydants.

Certains aliments contiennent des composés soufrés, indispensables à la synthèse naturelle de la cystéine présente dans notre tripeptide. On citera en particulier la fraise, la pastèque, l’ail, les oignons, les poireaux ainsi que les produits laitiers dont certains sont une source directe de cystéine.

Prendre des compléments alimentaires

Selon les périodes de l’année et événements de notre vie, une bonne alimentation peut ne pas suffire. La prise de glutathion sous forme de complément alimentaire peut être un plus. En effet, certains consommateurs mentionnent notamment un regain d’énergie et d’activité à la prise de ces suppléments en association avec une meilleure hygiène de vie.

Le Glutathion pourrait donc être utile en cas de fatigue passagère ou de détox. La prise d’un complément alimentaire ne dispense pas de la prise de conseils auprès d’un professionnel de santé, en particulier si vous êtes enceinte, allaitante ou si vous souffrez d’une maladie en particulier.

Associer d’autres compléments alimentaires

La vitamine C est un allié du glutathion car elle favoriserait son absorption intestinale. Une association avec du curcuma peut aussi être bénéfique, ce dernier augmentant l’activité enzymatique de la glutathion-S-transférase dans le foie en contribuant à une activité anti-inflammatoire.

Le glutathion semble donc bien être une petite molécule au fort pouvoir antioxydant et détoxifiant dont il serait dommage de se passer.