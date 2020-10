Bien manger : dans la superbe cave à vin de son restaurant Marsan, Hélène Darroze lance « La Table de Partage », un espace où tout nous ramène à la chaude atmosphère du Sud-Ouest. Assis autour de l’immense table de ferme contemporaine dessinée par Patrice Gardera et fabriquée dans le Pays Basque, entourés de sublimes cuvées, les convives savourent des plats ciselés, servis par une équipe passionnée et bienveillante.

Les entrées, sous le signe du végétal, sont servies à l’assiette et font la part aux fidèles producteurs de fruits et légumes d’Hélène venant d’Ile de France ou du Sud-Ouest.

Le plat sera une belle pièce de viande ou un gros poisson, cuisinés avec un mode de cuisson généreux tel que la cocotte, la croûte ou encore la grillade au feu de bois. Il sera présenté entier au client puis préparé et découpé en cuisine.

Côté dessert, Hélène revisitera avec Kirk Whittle, son complice pâtissier, les classiques à partager tels que la tarte, le Saint-Honoré, ou encore le Paris-Brest, qui aujourd’hui est agrémenté de cacahuètes de Soustons et de prunes.

Le vin quant à lui sera servi au magnum.

L’idée vous l’aurez compris : « vivre une expérience culinaire de haut vol dans une ambiance de partage qui se veut généreuse, conviviale et décontractée ».

Les clients assis à la même tablée ne se connaissent pas à leur arrivée mais entameront leur dessert riches des rencontres uniques tissées au fil des mets qui leur auront été servis tout au long de ce repas gastronomique unique en son genre. Et les règles de distanciation imposées permettront aux hôtes de garder une certaine intimité, tout en partageant leur expérience !

Ce nouveau concept correspond tout à fait à la philosophie d’Hélène Darroze de toujours faire en sorte que la gastronomie soit perçue comme un symbole de joie et d’échange. La cuisinière réussit avec brio à allier raffinement et partage, aussi bien dans ses assiettes que dans le service.

La « Table de Partage » est le concept idéal pour déguster une cuisinée étoilée abordable dans une atmosphère chaleureuse. Si c’est pas le bonheur, ça y ressemble…

Informations

Marsan par Hélène Darroze 4, rue d’Assas 75006 Paris

Réouverture de Marsan depuis le mardi 15 septembre 2020

Ouverture en 5/7 jours du mardi au samedi.

Après avoir fait l’objet d’importants travaux de rénovation, Marsan a rouvert ses portes l’an dernier et se démarque par son atmosphère très personnelle ou bien manger rime avec générosité.

Hélène Darroze se dévoile à travers ce nouveau restaurant, en y affichant un somptueux mélange entre élégance authenticité et traditions. Marsan doit son nom aux origines basco landaises

d’Hélène. Autour des produits issus de son Sud Ouest natal mais également d’une production locale responsable Hélène propose une cuisine et une expérience personnelles reflet de l’authenticité et du raffinement de la gastronomie française.

La Table d’Hélène sera ouverte pour le déjeuner et le diner.

Formule Déjeuner « La Table d’Hélène » 45€: 1 entrée, 1 plat, 1 dessert (2 services 12h et 12h30)

Formule Dîner « La Table d’Hélène» 85€: 1 entrée, 2 plats, 1 dessert (Les convives peuvent arriver entre 19h30 et 20h30)

Réservations:

• Par téléphone 01 42 22 00 11

• Par e mail reservation@helenedarroze.com

• Par le Site internet helenedarroze.com

• Par Instagram via le profil @marsanparhelenedarroze