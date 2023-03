La course du cerveau revient pour sa 3ème édition

C’est le rituel du dernier week-end de mars, le printemps a pris place, et on vient courir au domaine national de Saint Germain en Laye…

Soyez à l’heure d’été !

La Ligue française contre la sclérose en plaques organise tous les ans, une course caritative à collecte obligatoire, afin de sensibiliser le public sur la maladie et lever des fonds.

Un objectif de collecte ambitieux pour 2023, fixé à 90.000 euros :Cette somme contribuera à financer les ateliers de soutien aux personnes atteintes d’une Sclérose en plaques et de financer la recherche médicale.

La commune de Saint Germain en Laye accueille et soutient cet évènement, les trophées de la course seront remis par le Maire de la Commune : M. Arnaud PERICARD et le parrain de la course : M. Stéphane DIAGANA.

Le designer Jean-François KAPLANfera don à cette occasion de son œuvre n° 1/6 de l’affiche de la course,qui fera l’objet d’une vente aux enchères à une date ultérieure.

De nombreux et généreux partenaires s’inscrivent dans cette démarche solidaire : Frédéric PFEFEBERG coach sportif, préparateur physique de la course, SELFIZEE pour la 3 -ème année, l’association Artistes Sportifs de Cœur avec Fabrice HALIPRE et son équipe de coureurs prendront le départ avec 2 résidents de l’Association des Paralysés de France de Joinville le-pont, Denis TROCH présentera « parcours parenthèse » avec une marche méditative sur le parcours de 2,5km.

Trois distances de 2,5km, 10 km et 16,73 km en marche, course ou trail, rythmées en batucada,suivies de relaxation et restauration au cœur du village avec chaises longues, espace détente et massage par des étudiants en kinésithérapie de l’école DANHIER,

Plus de 300 personnes sont attendues sur cette matinée au rythme de la solidarité et de la sensibilisation au handicap invisible avec les sponsors : ADPS, SANOFI, JANSSEN, NOVARTIS, SANDOZ, BIOGEN.

Plus d’informations : https://www.ligue-sclerose.fr/Forums-et-Evenements/Evenements/La-Course-du-Cerveau-2023