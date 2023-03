À la maison, il est important d’avoir toujours sous la main certains produits médicaux de protection. On vous prépare une liste pour garantir votre hygiène au quotidien.

Pourquoi utiliser des produits pour l’hygiène à la maison ?

Tout d’abord, cela permet de maintenir un environnement propre et sain. Les surfaces de la maison peuvent être contaminées par des germes, des bactéries, des virus, des moisissures, des acariens et d’autres agents pathogènes qui causent des maladies ou des allergies. Utiliser des produits d’hygiène et de protection permet de nettoyer et de désinfecter ces surfaces.

Ensuite, l’utilisation de produits d’hygiène et de protection aide à prévenir la propagation des infections et des maladies. En utilisant ces produits, vous réduisez la présence des agents pathogènes dans la maison.

Autre avantage des produits d’hygiène, ils contribuent à la lutte contre les allergies et les problèmes respiratoires. Les allergènes, les poussières et les moisissures se développent dans les zones humides et mal ventilées de la maison. En utilisant des produits de nettoyage et de désinfection, vous améliorez la qualité de l’air intérieur.

Les accessoires contre le virus du Covid

Le Covid a profondément modifié nos habitudes en termes d’hygiène. Il a rendu indispensables plusieurs produits d’hygiène.

Le gel hydroalcoolique : un gel désinfectant à base d’alcool qui peut être une alternative pratique au savon lorsque l’eau n’est pas disponible.

Le masque facial : essentiel pour se protéger et protéger les autres contre la transmission de maladies respiratoires.

Les gants jetables : ils peuvent être utilisés pour éviter la propagation des germes et des bactéries lors de la manipulation de produits médicaux ou de soins personnels.

Les lingettes désinfectantes et le nettoyant

Les lingettes désinfectantes sont des produits d’hygiène couramment utilisées pour nettoyer et désinfecter des surfaces diverses (cuisine, comptoirs, poignées de porte, claviers d’ordinateur…). Les lingettes désinfectantes sont disponibles dans différents types et tailles, et sont souvent imprégnées d’une solution contenant de l’alcool ou du chlore pour tuer les bactéries et les germes.

Le nettoyant multi-surfaces, quant à lui, est un produit de nettoyage polyvalent également conçu pour nettoyer et désinfecter efficacement les surfaces de la maison. Les nettoyants multi-surfaces peuvent être à base d’eau, de vinaigre ou d’alcool.

Que ce soit dans l’utilisation du nettoyant multi-surfaces ou des lingettes désinfectantes, il est important de noter que certains produits peuvent contenir des produits chimiques nocifs pour la santé ou pour l’environnement. Il est donc essentiel de lire attentivement les étiquettes et de choisir des lingettes et nettoyants approuvés par les autorités sanitaires.

Les autres produits de protection et d’hygiène pour la maison

Pour améliorer encore un peu plus l’hygiène au sein de votre foyer, plusieurs autres produits peuvent être utilisés.

Les insecticides : utilisés pour lutter contre les insectes et les parasites tels que les moustiques, les mouches ou les cafards.

Les désodorisants : pour masquer les odeurs désagréables et pour parfumer l’air de la maison.

Avec tous ces produits, vous allez pouvoir maintenir votre maison dans un environnement sain et propre.