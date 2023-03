Constipation : quels sont les alliés naturels de votre transit intestinal ?

Vous souffrez de constipation passagère ? Ne paniquez pas : la constipation occasionnelle peut s’améliorer grâce à une alimentation équilibrée et une hydratation adaptée et régulière. Petit tour d’horizon sur les comportements quotidiens à adopter qui vous permettront d’éviter de recourir à un traitement médicamenteux.

L’hydratation, votre principale alliée contre la constipation

A savoir, près de 20 % des Français déclarent souffrir d’une constipation fonctionnelle, c’est-à-dire qu’ils ne vont à la selle qu’une seule fois par semaine. Pourtant, des remèdes et des solutions naturels permettent de stimuler le transit et d’éviter la constipation comme l’explique notamment cet article.

Ainsi, la plupart du temps, le simple fait de mieux s’hydrater tout au long de la journée permet d’améliorer grandement le transit intestinal. En effet, l’eau a une action quasi mécanique sur le transit. Les selles sont plus fréquentes mais également plus lourdes et volumineuses. Cette action bénéfique se retrouve d’ailleurs renforcée lorsque l’eau affiche des taux de magnésium et de calcium élevés. C’est le cas par exemple de l’eau minérale d’Hépar® dont la concentration en magnésium et en calcium est naturellement élevée (respectivement 119 et 549 mg par litre).

C’est pourquoi ce type d’eau minérale est notamment conseillé lorsque des troubles occasionnels du transit surviennent. Parmi leurs autres vertus notables, elles participent aux apports journaliers recommandés en magnésium (soit 31% des apports pour 1 litre d’eau consommé/jour).

Ne pas négliger une alimentation équilibrée

Bien entendu, l’alimentation également joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement au quotidien du transit intestinal. Plusieurs études ont ainsi montré qu’une alimentation équilibrée riche en fibres et en magnésium participait à soulager les personnes atteintes de constipation fonctionnelle.

En effet, les mesures hygiéno-diététiques, telles qu’une activité physique quotidienne, une hydratation régulière et une alimentation riche en fibres, sont à privilégier avant de s’orienter vers un traitement laxatif médicamenteux. Ces remèdes, à la fois simples et naturels, permettent la plupart du temps de stimuler efficacement le transit et donc de solutionner des problèmes occasionnels.

Ces aliments qui facilitent naturellement le transit

Une alimentation riche en fibres est essentielle afin de lutter et prévenir les situations de constipation.

Parmi les aliments riches en fibres :