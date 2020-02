La bohème : comme un parfum de liberté

Eau de parfum La Bohème : est-ce un hasard si un pissenlit orne l’étui de La Bohème, la toute nouvelle création signée de la marque agenaise Acorelle ? Évidemment pas, et sans doute faut-il plutôt y voir un clin d’œil au nouveau souffle que la marque porte en matière de parfums naturels. Oui, il est possible d’allier matières premières naturelles et fragrances à la fois sophistiquées et rémanentes.

Une gageure on ne peut plus stimulante pour Acorelle qui, pionnière comme à son habitude, a été pour rappel l’une des premières à travailler en 2006 des fragrances naturelles puis certifiées bio dès 2008.

Un exercice ô combien délicat, le subtil équilibre d’une pyramide olfactive étant bien plus ardu à atteindre lorsqu’on fait le choix de s’affranchir de toute molécule de synthèse. Et plus encore lorsque la fragrance doit, en plus bien entendu de nous séduire par ses notes subtiles, être à même d’influer positivement nos émotions en s’appuyant sur le pouvoir de l’olfactothérapie. Un art dans lequel excelle tout particulièrement Acorelle dont, rappelons-le tout de même, la première lettre du nom est un hommage à l’aromathérapie.

Parfaite incarnation de ce savoir-faire rare, La Bohème est une eau de parfum 100% d’origine naturelle, certifiée Cosmos Organic et Vegan, exprimant à merveille l’insouciance, l’authenticité et la liberté si chères à l’esprit du mouvement hippie des 70’s. Dans une interprétation résolument contemporaine de cet état d’esprit, cette création au sein de la Collection Prestige, fruit de la collaboration entre un nez indépendant spécialiste de la parfumerie naturelle et un écoextracteur de matières premières, s’appuie sur une pyramide olfactive complexe lui permettant d’exprimer toutes ses facettes.

Un fleuri aquatique comme une ode à la légèreté et au lâcher prise, illustrant à merveille cette capacité qu’à Acorelle à revisiter la parfumerie naturelle pour lui redonner toutes ses lettres de noblesse.

Éveille les sens, apaise l’esprit

À tous ceux qui associent encore la parfumerie bio à de simples soliflores, La Bohème apporte le plus formel des démentis.

Complexe et très élaborée, sa pyramide olfactive offre à ce jus une véritable évolution qui lui permet de dévoiler toutes ses facettes.

Ses accords captivants se dévoilent tour à tour frais, fleuri et chaleureux. Une sophistication qui contraste volontairement avec sa formule qui, pour sa part, joue au contraire la carte de la transparence et de la sécurité (parfum 100% d’origine naturelle à base d’alcool de blé biologique, garanti sans phtalate ni ingrédients de synthèse).

Fidèle à son concept d’olfactotherapist, Acorelle a également intégré au cœur de cette eau de parfum, appartenant chez elle à la famille des équilibrants, des huiles essentielles d’Ylang Ylang, Davana et Petit grain. En plus de participer pleinement à l’équilibre olfactif de cette fragrance, elles lui confèrent surtout leur pouvoir olfactothérapeutique et aident à renforcer positivité et équilibre émotionnel.

Notes de tête : Bergamote – Mandarine – Petit grain – Herbe Fraîche

Notes de coeur : Pastèque – Jasmin d’eau – Ylang Ylang – Davana

Notes de fond : Noix de Coco – Bois de Santal – Baume Pérou – Piri Piri

Pouvoir olfactothérapeutique : Huiles Essentielles d’Ylang Ylang, de Davana et de Petit grain

Tous les produits Acorelle sont disponibles en magasin bio et sur www.acorelle.fr

Eau de Parfum La Bohème Acorelle – Flacon 50ml, 39€ (prix conseillé)

Eau de Parfum La Bohème Acorelle – Roll-On 10ml, 13€ (prix conseillé)

Un duo complémentaire pour un parfum de conviction

Katell Plisson : le nez

Parfumeur indépendant, je tiens à prendre des orientations en adéquation avec mes convictions et privilégie ainsi tant que possible les matières naturelles. C’est avec une seule obsession que j’ai imaginé les accords de La Bohème : qu’il soit impossible de distinguer ce jus d’un parfum conventionnel tout en étant créatif. Un véritable pari lorsqu’on sait que les notes naturelles, forcément bien moindres que dans le conventionnel, peuvent contenir jusqu’à 200 molécules, rendant l’alchimie entre elles particulièrement délicate à atteindre. Aboutissement de ce travail créatif, ce fleuri aquatique très facetté et tout en sophistication. Après un départ frais et pétillant faisant la part belle aux agrumes et aux notes végétales, il laisse s’exprimer un cœur à la fois fleuri et fruité, transparent et aérien, simplement twisté par des notes solaires. Enfin, son fond, plus enveloppant et légèrement lacté, finit de conférer à ce jus toute sa féminité bohème.

Stephane Picquart : éco-sourceur de matières premières



Depuis bientôt 20 ans, je parcours le monde à la recherche de matières premières parfumées de grande qualité et vertueuses pour l’homme comme

pour la planète. À travers ma société Behave (dont le nom est né de la cristallisation de l’être (to be) et de l’avoir (to have) afin de souligner l’absolue nécessité du respect de l’environnement et d’une éthique irréprochable à l’endroit des producteurs), je fais se rencontrer acteurs du parfum et producteurs indépendants aux 4 coins du monde. Santal australien, myrrhe namibienne, ambre gris indonésien ou encore ylang-ylang malgache, j’initie sans cesse de nouveaux projets en aidant les producteurs à adopter des techniques de distillation plus respectueuses de la planète. Au cœur de La Bohème, quel plaisir de retrouver par exemple le Piri Piri éco-sourcé au Pérou ou bien encore l’alcoolat – écosourcé lui aussi – de Cacao. Ils confèrent à cette fragrance toute son intensité et inscrivent un peu plus encore Acorelle comme une marque vertueuse.