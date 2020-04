Covid-19 : point épidémiologique au 24 mars 2020

COVID-19 : Point épidémiologique par Santé Publique France du coronavirus au 24 mars 2020

Points clés :

• Circulation du SARS-CoV-2 dans toutes les régions de France

• Disparités régionales : les régions Grand Est, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France particulièrement touchées

• Forte augmentation du nombre de cas graves admis en réanimation et de décès

o Réanimation : 68% des cas avec co-morbidités et 62% des cas de 65 ans ou plus

o Décès : 57% des cas avec co-morbibidités et 93% des cas de 65 ans ou plus

• Augmentation significative des décès toutes causes chez les plus de 65 ans dans les départements : Haut-Rhin, Oise, Vosges et Alpes-de-Haute-Provence

