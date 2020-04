Covid-19 : MesDocteurs poursuit sa mobilisation

MesDocteurs se mobilise activement aux côtés des des pouvoirs publics en apportant son expertise technologique, médicale et des datas pour faire face à la crise sanitaire due au Covid-19. Dans ce contexte de pandémie du coronavirus, l’information, les consignes et la prise en charge des patients sont en constante évolution, tout comme les dispositions prises par MesDocteurs, qui suit de près les directives de la direction générale de la Santé.

Cette mobilisation s’articule autour de plusieurs axes :

• Depuis le 16 mars dernier, MesDocteurs met à la disposition des 20 millions de bénéficiaires de ses partenaires complémentaire santé un parcours de téléconsultation spécifique conforme au protocole de prise en charge du Covid-19. Une nouvelle mise à jour de ce parcours est en cours de développement et sera déployée dans les jours qui viennent. Elle tient compte des évolutions très récentes du protocole de prise en charge transmis par la direction générale de la santé, liées aux contextes virologique et clinique. L’ensemble des données issues de ce parcours vont être mises à la disposition d’instituts de recherche de façon anonymisée à des fins d’étude épidémiologique sur le virus.

MesDocteurs a été le premier acteur en France à adapter sa plateforme et à mettre en place un parcours de téléconsultation spécialement dédié au Covid-19. Les demandes quotidiennes de téléconsultation sur la plateforme ont été multipliées par 6 cette dernière semaine. Du côté des ressources médicales, la start-up a reçu le soutien de son actionnaire le groupe VYV qui a mobilisé les médecins de ses centres de santé.

• MesDocteurs est partenaire de l’Alliance Digitale contre le COVID19, collectif qui soutient MaladieCoronavirus.fr, le premier site en France référencé par le Ministère des Solidarités et de la Santé, dédié à l’information et l’orientation des patients sur le Covid-19. Co-développé en étroite collaboration avec l’Institut Pasteur et l’AP-HP, l’algorithme du site permet d’orienter, via un questionnaire, les personnes susceptibles d’avoir contracté le Coronavirus ou manifestant des symptômes. MesDocteurs appuie l’initiative et apporte son expertise téléconsultation au projet.

• La solution en SAAS de téléconsultation pour les médecins avec leur patientèle AvecMonDoc de MesDocteurs a été référencé par le Gouvernement comme l’une des 5 solutions les plus sécurisées et fiables, sur tout le territoire dans la liste de solutions de téléconsultation et télésuivi.