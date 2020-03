Parents-enfants : kits de survie contre l’ennuie

« J’m’ennuie », « j’sais pas quoi faire », « Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? »… Pas de panique ! Parent Epuisé, la 1ère communauté décalée des parents qui ont décidé de rire de leur condition, est là pour vous aider, pour vous inspirer et vous sauver, dans la joie, la bonne humeur et avec beaucoup d’humour grpace à ses kits de survie J’m’ennuie et Anniversaire.

Comment s’en sortir lorsque notre petit chérubin ne trouve aucune idée pour s’amuser, tourne en rond et du coup nous fait tourner en bourrique ? Et comment faire lorsqu’au beau milieu d’un anniversaire, parmi les 10 copains, il faut à tout prix trouver une énième idée de jeux pour booster l’ambiance et qu’on n’a pas envie de se ruiner à payer 12 places de cinéma ou laser game ?

Solution : La start-up Parent Epuisé amuse les enfants et sauve les parents avec ses nouveaux Kits de survie J’m’ennuie et Anniversaire

Kit de survie J’m’ennuie, 54 cartes pour rigoler avec les enfants en imitant le cri des animaux

Kit de survie Anniversaire, 54 gages fous, fun et malins pour animer la fête !

Le Kit de survie J’m’ennuie : pour apporter du peps au quotidien !

Quand on est parent, on est plein de bonne volonté mais souvent à court d’idées (à cause des 56 890 heures de sommeil qui nous manquent). Et nos bambins nous le font vite savoir ! Alors quand ils ne tiennent plus en place et pour éviter la sempiternelle remarque « J’m’ennuie » (malgré leurs 23 612 jouets…), dégainez votre kit de survie J’m’ennuie du Parent Epuisé et faites sortir l’animal qui est en vous ! L’avantage, c’est que ça fait éclater de rire les grands comme les petits, et que les enfants adorent nous voir transformés en coq, chèvre ou pélican, le moment est garanti inoubliable ! En plus, le parent a aussi le droit de se lâcher et d’oublier son rôle de parent gendarme. Et ça… ça fait un bien fou !

Comment y jouer ? Piochez une carte à tour de rôle et tentez de faire deviner l’animal représenté en imitant le son qu’il fait (attention ce n’est pas si facile) ! Cela va du jaguar, à l’âne, en passant par le chat dragueur, le singe, la pieuvre dansante, le lapin curieux, le chien triste, le lama fâché etc. On peut aussi varier les plaisirs en rajoutant systématiquement des humeurs (poisson énervé, content…) ! Si c’est trop difficile, les mimes sont autorisés, alors pour une fois, oubliez votre autorité parentale et bêlez un bon coup ! Rires garantis !

On évite ainsi de mettre notre enfant devant un écran en faisant quelque chose qui l’éveille de manière ludique et partagée.

Dès 4 ans – 2 à 6 joueurs

Le Kit de survie Anniversaire : pour que la fête soit plus fun !

Comment tenir le rythme et la cadence pendant un anniversaire, en ayant toujours des jeux et des idées nouvelles pour occuper la dizaine de copains, parfois semblable à une véritable horde déchaînée ? Parent Epuisé pense aux parents en manque d’inspiration : le kit de survie Anniversaire propose 54 gages fous, fun et malins pour animer la fête ! C’est marrant, instructif et ludique !

Comment y jouer ? A chaque carte correspond un gage à réaliser et certains sont prévus pour être effectués seul ou tous ensemble. Par exemple, si l’enfant tire la carte Pomme d’amour, il doit faire un compliment à chaque personne. Avec la carte Chat, cette fois ce sont tous les invités qui imitent une chorale de matous ! Et puis il y a aussi la carte Chapeau « Tenez quelque chose en équilibre sur votre tête pendant 1 minute », la carte Cupcake « Chacun doit deviner ce que le chef du jeu lui fait goûter les yeux bandés », la carte Réglisse « Tourne 15 fois sur toi-même et fais 10 pas tout droit », la carte Gâteau « Chantez joyeux anniversaire sans prononcer les consonnes » etc.

Ça sauve tous les parents, grands-parents, oncles, tantes, parrains, marraines, nounous et autres âmes charitables qui organisent un anniversaire d’enfants chez eux !

Dès 4 ans – 2 joueurs et plus

Les autres kits de survie : pour être sauvé dans toutes les situations !

Que ce soit le Kit de survie En voyage, Au resto, Apéro, Grasse mat, Week-end sans fin ou Grands-parents, Parent Epuisé apporte des solutions concrètes avec ces jeux de cartes fun (gages, mimes, devinettes) pour amuser les enfants et soulager les parents dans les moments difficiles… Dès 4 ans.

Le + : léger, pratique à mettre dans une poche, un sac, le kit de survie s’emporte partout ! Et adieu les écrans !

Le – : effets secondaires très sérieux : crampe de zygomatique, imagination décuplée, surchauffe du cerveau !